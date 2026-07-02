美超微台灣辦公室遭搜索？最新四點聲明來了
美商美超微（Supermicro）2日發布最新的致客戶與夥伴聲明。美超微表示，就本周的台灣事件，以及媒體針對Supermicro產品出貨的近期報導，特此進行說明。我們非常重視各位對Supermicro的信任，並感謝您選擇我們，以滿足AI、雲端與企業基礎設施方面的需求，因此，我相信有必要親自說明目前的情況。
美超微說，過去幾天，媒體報導一項與Supermicro有關的台灣調查案件。首先，同時也是最重要的一點，我要強調，相關主管機關已證實，Supermicro並非本次事件的主要對象。事實上，數個月以來，我們一直向台灣主管機關提供必要資訊，並積極配合調查行動，助力案件推進。我們已於2026年5月28日發布的新聞稿中，說明了相關合作。
此外，我也在此澄清一項被誤報的內容：Supermicro台灣辦公室並未被任何政府機關搜索。相反地，本周的事件，凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作。
以下為真實的資訊：一，6月29日（星期一），Supermicro在台灣的四名員工，因Supermicro向一家台灣科技公司進行的產品銷售，以及其調查案件，接受台灣主管機關的聲押與偵訊。
二，我們主動配合主管機關，協助提供上述員工的辦公設施與電子裝置之存取權限。三，四名員工中，兩人目前受羈押，等待後續的相關程序；另外兩人已獲交保。四，對任何違反法律或公司政策的行為，Supermicro抱持零容忍態度。公司已立即對上述四名員工採取行政停職，直至台灣調查程序完成，以進行後續的適當措施。
此調查案目前仍在進行中，我們尚未掌握完整的事件全貌。然而，最重要的是，我在此保證，此事件絕不會影響我們為您提供的產品與服務。我們的團隊仍完全專注於日常工作，持續提供最高效能、最可靠的資料中心基礎設施解決方案，以及率先上市、上線的創新技術，以滿足您的期待。
Supermicro致力保護美國利益，以及公司的先進技術與智慧財產，以造福客戶、合作夥伴、公司，以及整個產業。管理複雜的全球供應鏈及多層級經營銷售體系，等同於產業級挑戰，而我們維持著完善的合規系統。作為整個產業的一環，我們不斷與政府主管機關、外部專業顧問，以及其他利害關係人密切合作，強化各項防護措施、防止技術遭非法轉運，以因應不斷變化的威脅與產業風險。
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