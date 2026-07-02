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美超微台灣辦公室遭搜索？最新四點聲明來了

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
基隆地檢署偵辦國內廠商違法將搭載輝達高階晶片伺服器轉賣至中港澳案，上月29日發動搜索並約談6人，青雲科技呂姓總經理及美超微公司負責銷售業務林姓、王姓男子三人被收押。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署偵辦國內廠商違法將搭載輝達高階晶片伺服器轉賣至中港澳案，上月29日發動搜索並約談6人，青雲科技呂姓總經理及美超微公司負責銷售業務林姓、王姓男子三人被收押。記者游明煌／翻攝

美商美超微（Supermicro）2日發布最新的致客戶與夥伴聲明。美超微表示，就本周的台灣事件，以及媒體針對Supermicro產品出貨的近期報導，特此進行說明。我們非常重視各位對Supermicro的信任，並感謝您選擇我們，以滿足AI、雲端與企業基礎設施方面的需求，因此，我相信有必要親自說明目前的情況。

美超微說，過去幾天，媒體報導一項與Supermicro有關的台灣調查案件。首先，同時也是最重要的一點，我要強調，相關主管機關已證實，Supermicro並非本次事件的主要對象。事實上，數個月以來，我們一直向台灣主管機關提供必要資訊，並積極配合調查行動，助力案件推進。我們已於2026年5月28日發布的新聞稿中，說明了相關合作。

此外，我也在此澄清一項被誤報的內容：Supermicro台灣辦公室並未被任何政府機關搜索。相反地，本周的事件，凸顯了我們與台灣主管機關的持續合作。

以下為真實的資訊：一，6月29日（星期一），Supermicro在台灣的四名員工，因Supermicro向一家台灣科技公司進行的產品銷售，以及其調查案件，接受台灣主管機關的聲押與偵訊。

二，我們主動配合主管機關，協助提供上述員工的辦公設施與電子裝置之存取權限。三，四名員工中，兩人目前受羈押，等待後續的相關程序；另外兩人已獲交保。四，對任何違反法律或公司政策的行為，Supermicro抱持零容忍態度。公司已立即對上述四名員工採取行政停職，直至台灣調查程序完成，以進行後續的適當措施。

此調查案目前仍在進行中，我們尚未掌握完整的事件全貌。然而，最重要的是，我在此保證，此事件絕不會影響我們為您提供的產品與服務。我們的團隊仍完全專注於日常工作，持續提供最高效能、最可靠的資料中心基礎設施解決方案，以及率先上市、上線的創新技術，以滿足您的期待。

Supermicro致力保護美國利益，以及公司的先進技術與智慧財產，以造福客戶、合作夥伴、公司，以及整個產業。管理複雜的全球供應鏈及多層級經營銷售體系，等同於產業級挑戰，而我們維持著完善的合規系統。作為整個產業的一環，我們不斷與政府主管機關、外部專業顧問，以及其他利害關係人密切合作，強化各項防護措施、防止技術遭非法轉運，以因應不斷變化的威脅與產業風險。

美超微

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