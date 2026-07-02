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AI 供應鏈需求超狂 上半年商用不動產交易飆破1,500億元、創同期新高

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

戴德梁行2日發布2026年第2季商用不動產交易金額為586億元，雖較第1季回落，但主要係第1季美光528億元廠房交易墊高基期所致。累計上半年交易金額已達1,588億元，超越2025年全年1,586億元，創歷年同期新高，其中工業不動產交易占比高達82%，持續為市場主要成長動能。

戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，「AI帶動的擴廠需求已由單一大型交易，延伸至整體供應鏈。」

他觀察，第2季前十大商用不動產交易，除南山人壽購入高雄義享帝國商辦大樓做為自用辦公外，其餘主要買方多屬AI硬體及半導體供應鏈，包括日月光（3711）、矽品、華擎（3515）、群聯（8299）、仁寶（2324）、旺矽（6223）及華星光（4979）等，涵蓋半導體封裝測試、AI伺服器、儲存、半導體測試及高速光通訊等關鍵環節，反映企業正積極取得可立即使用之高規格廠房，以因應未來訂單及產能需求。

展望下半年，楊長達認為，全球科技大廠持續擴大AI基礎建設投資，帶動資料中心、AI伺服器、記憶體、封裝測試及高速網通等硬體需求維持高檔。台灣企業在AI硬體供應鏈中具關鍵地位，預期相關擴產需求仍將支撐工業不動產交易動能，工業地產亦將持續扮演商用不動產市場主要成長來源。

根據戴德梁行統計，2026年第2季土地交易量為248億元，創下近三年單季新低紀錄。

值得注意的是，第2季絕大多數土地交易皆為民間議價模式，公有地標售交易占比則不到2.5%。相較於第1季由工業土地領軍炸出233億元的狂野表現，在第2季交易量卻僅有33億元；反觀住商類土地則以203億元撐起第2季高達82%的交易比重。

戴德梁行指出，產業爭搶「即戰力資產」的趨勢並未改變，但並非市場摒棄了工業土地需求，第2季工業土地交易量驟減的主因是源於市場上供給不足。

戴德梁行表示，第2季的前十大土地交易幾乎是「建商的武林」。在觀望氣氛濃厚的市場中，建商採取「只挑精華好地段出手」的防守與精準策略，也因此地價依舊撐在區域高檔的臨界點，華固建設取得的新店央北土地，及富宇建設取得的新竹光埔土地單價甚至再度創下新高。

針對政策面與資金面，央行雖已表態信用管制「就到這裡」，釋放出政策不再加碼的訊號，但目前市場反應僅看到信心指數不再持續下沉，但尚未見到明顯的反彈力道。

此外，資金板塊的移動也是量能無法放大的關鍵。現階段「股市資金」的力道、遠大於房市；在多數資金仍停留在股市衝刺下，不僅未出現「股市獲利了結資金轉戰房地產」情形，更對房市形成資金排擠效應。

展望2026下半年，戴德梁行認為，房地產市場將面臨更嚴峻的結構性考驗。下半年將呈現「地價維持高檔、交易量能不足、交屋高峰將至、房市賣壓未減」之趨勢。

戴德梁行 南山人壽 伺服器

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