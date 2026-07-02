Counterpoint Research：全球蜂巢式 IoT 模組出貨年增4% 5G成長最快

研調機構Counterpoint Research發布最新《2026年第一季全球蜂巢式IoT模組出貨量追蹤報告》指出，全球蜂巢式IoT模組市場2026年第1季年增4%，在連續七季雙位數成長後回落至個位數成長，主因中國市場需求疲弱。而5G成為成長最快的蜂巢式技術，主要受Router/CPE、Connected PC及車用應用需求帶動。

Counterpoint Research指出，2026年第1季全球蜂巢式IoT模組出貨量年增4%。中國仍為全球最大的蜂巢式IoT模組市場，但第1季出貨量年減2%。市場下滑主要反映第1季季節性因素，包括農曆春節期間需求放緩，以及資產追蹤（Asset Tracking）、POS終端及車聯網（Telematics）等應用需求減弱；中國乘用車銷售下滑亦進一步影響市場表現。

Counterpoint Research首席分析師Tina Lu表示，各技術表現差異明顯。雖然多數技術出貨量下滑，但4G Cat 1 bis模組仍年增12%，主要受惠於印度、中東與非洲及拉丁美洲智慧電表、POS終端、資產追蹤及車聯網需求。5G則以39%的年成長率成為成長最快的蜂巢式技術，主要由Router/CPE、Connected PC及車用應用帶動。

在地區別上，中國市場因春節期間需求放緩及乘用車銷售下滑，出貨量呈現低個位數年減；印度則維持雙位數成長，受智慧電表、POS終端、資產追蹤及車聯網需求帶動，持續為全球成長最快的蜂巢式IoT模組市場。政府推動智慧電表部署及商用車隊車聯網應用，將持續支撐市場需求，且受地緣政治及供應鏈影響相對有限。