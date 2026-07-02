英飛凌完成對ams OSRAM非光學類比/混合訊號感測器業務的收購

英飛凌今日宣布，已完成對ams ORSRAM 集團旗下非光學類比/混合訊號感測器業務組合的收購。該交易於2026年2月宣布，目前已獲得所有必要的監管批准。透過此次收購，英飛凌將憑藉雙方高度互補的產品組合，進一步鞏固其在工業和汽車感測器領域的領先地位，並拓展其在醫療健康應用領域的產品佈局。

此次收購的業務預計將在2026年實現約2.3億歐元的營收，並將進一步支持英飛凌實現盈利性增長。交易完成後將對每股盈餘產生正面貢獻，未來產生的綜效則有望創造顯著的額外價值。此次收購的產品組合與英飛凌新設立的終端智能事業部（ES）在戰略方向上高度契合。該事業部整合了感測、運算、連接和安全等方面的關鍵技術能力，致力於打造針對邊緣端應用的整合式系統解決方案。相關團隊和資產將併入ES事業部現有的感測器與射頻業務。

此次收購的定位與溫度感測器業務資產將進一步增強英飛凌在高精度定位、電容式感應及溫度感應領域的技術實力，應用涵蓋汽車、工業、消費電子與醫療健康領域，包括汽車底盤位置感測、方向盤離手檢測、機器人角度與位置感應以及血糖監測等場景。與此同時，被收購的混合訊號產品業務進一步豐富了英飛凌的產品組合，增添了領先的醫療健康影像和感測器解決方案，其中包括用於電腦斷層掃描（CT）和數位X射線成像的相關產品，以及感測器專用積體電路（ASIC）。

隨著此次交易完成，約230名在研發和業務管理領域擁有豐富經驗的員工將加入英飛凌。英飛凌也因此新增了三處業務據點，分別位於西班牙瓦倫西亞（Valencia）、瑞士拉珀斯維爾（Rapperswil）和印度海德拉巴（Hyderabad）。