沈國榮接任格斯科技董座 攜手和大集團開啟下一階段成長

格斯科技*董事會通過由沈國榮出任董事長，並於7月1日上任。沈國榮於去年8月出任和大集團總裁後，積極擴大集團事業版圖，並持續關注能源轉型與新興移動載具帶動的電池動力需求。

格斯科技表示，沈國榮接任董事長象徵格斯科技迎來新的產業資源與成長動能。未來公司將維持獨立營運，由新任董事長帶領專業團隊，持續深化次世代電池芯、儲能系統與高階電力應用布局，推動格斯科技*邁向下一階段發展。

和大集團此次參與格斯科技投資，主要著眼於格斯科技在LTO（鈦酸鋰）、XNO（鈮基氧化物）及高鎳三元鋰電池等領域的技術基礎。未來透過和大集團長期累積的國際車用供應鏈、市場資源與製造管理經驗，雙方可形成技術與市場互補，加速電池動力系統導入新能源車、電動巴士、無人載具及高階工業自動化設備等應用場景。

沈國榮表示，格斯科技具備深厚的電池技術基礎與產品開發能力，和大集團長期累積的全球車用供應鏈資源，將有機會協助格斯科技拓展更多應用市場。未來將與原經營團隊及主要股東共同合作，在維持公司專業與獨立營運的基礎上，推動格斯科技*持續強化技術研發、量產能力與國際市場連結。

和大集團近年積極投入AI機器人、無人機及其他無人載具等新興領域，與格斯科技電池技術應用方向高度契合。隨著新能源車、AI資料中心備援電力、UPS不斷電系統與儲能市場快速成長，高安全、高功率與長循環壽命電池技術的重要性持續提升。格斯科技將聚焦LTO高階電池芯與次世代材料研發，並持續推進XNO、高鎳三元鋰電池等產品應用，擴大在高成長市場的技術布局。