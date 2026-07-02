兆勤科技瞄準戶外連網需求 攻管理服務供應商市場

合勤控旗下兆勤科技今天表示，擴大戶外型無線基地台產品布局，鎖定戶外連網市場，推出點對點無線基地台，協助管理服務供應商（MSP）因應持續成長的高速穩定連線需求。

兆勤科技指出，點對點無線基地台採出廠成對式設計，開箱即用，無需繁瑣設定，就可建立最遠達5公里的穩定無線傳輸，助攻企業快速布建大範圍的跨區戶外連線。

另外，兆勤科技強調，點對點無線基地台應符合在嚴苛戶外環境下仍可快速穩定連線要求，免繁瑣設定，適用於工業與輕工業場域、中小型企業，以及需要延伸無線覆蓋範圍的各式環境。搭配雲端管理平台，讓管理服務供應商可集中控管所有設備，快速完成部署，並持續監控與優化網路效能。

兆勤科技說明，鎖定遠距離連網需求的點對點無線基地台，也可透過成對式架構，快速於不同場域建立穩定點對點連線，適用於校園、體育場館與活動現場、度假村，以及火車站、機場等大型戶外環境，協助延伸主要網路覆蓋範圍並提升部署彈性。