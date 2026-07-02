快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

英飛凌完成收購 ams OSRAM 感測器業務 強化車用、工業與醫療布局

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

英飛凌2日宣布，已完成收購ams OSRAM旗下非光學類比／混合訊號感測器業務，該交易今年2月宣布後，已取得所有必要監管批准。英飛凌表示，此次收購將進一步鞏固公司在工業與汽車感測器領域的布局，並拓展醫療健康應用產品線。

英飛凌指出，被收購業務預計2026年可貢獻約2.3億歐元營收，交易完成後將對每股盈餘產生正面貢獻，未來也有望透過綜效創造額外價值。此次納入的產品組合將併入英飛凌新設立的終端智能事業部，與既有感測器與射頻業務整合。

英飛凌終端智能事業部總裁Stephan Zizala表示，此次收購與公司在感測器及射頻領域的發展策略高度契合，ams OSRAM的感測器產品組合可與英飛凌晶圓技術及混合訊號IP結合，未來有助開發更多創新產品。

從應用面來看，此次收購涵蓋定位、溫度感測及混合訊號產品，可強化英飛凌在高精度定位、電容式感應及溫度感測等領域能力，應用場景包括汽車底盤位置感測、方向盤離手檢測、機器人角度與位置感應，以及血糖監測等；混合訊號產品則補強醫療影像與感測器解決方案，涵蓋CT、數位X光成像及感測器ASIC。

隨交易完成，約230名ams OSRAM員工將加入英飛凌，主要來自研發與業務管理領域；英飛凌也新增三處業務據點，分別位於西班牙瓦倫西亞、瑞士拉珀斯維爾及印度海德拉巴。

延伸閱讀

Rocket Lab 收購衛星通訊商

友達宣布組織調整及高階人事任命 深化AI布局加速轉型發展

大陸汽車製造業者 積極邁向晶片自主

安格、芯鼎搶無人機大餅

相關新聞

國巨股價漲破千元 華新科、禾伸堂近3個月翻倍噴…被動元件漲價潮 誰真正抓住成長商機？

今年以來，被動元件類股漲勢驚人，市場盛傳各類型元件漲價不斷。然而，在AI需求驅動的成長背後，各類元件卻有不同供需狀況，驅動著台廠各自成長發展。

川普再提台積電在美擴產一倍 美晶片市占率提升至50%…經長回應了

美國總統川普周三再次表示，台積電（2330）正在把亞利桑那州興建中的晶片廠規模擴大一倍，將有助於美國在其任期結束前，把晶片市場市占率提高至50%。對此，經濟部長龔明鑫2日表示，台積電在台灣規畫及興建的廠，包括CoWoS在內，要設16座廠，台積電在台灣產能仍是世界第一。

半導體風雲／黃仁勳狂潮中場休息？台股下半年迎期中考

「AI已成為基礎設施。」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這句話，道出全球AI投資持續升溫趨勢，也帶動台灣AI供應鏈成為上半年市場資金追逐焦點，7月1日台股加權指數早盤依舊火熱，狂漲逾千點持續衝鋒，但是投顧分析師示警，隨著台股進入下半年，上市櫃公司7月起將密集公布6月營收、第二季財報，及下半年展望，市場關注重心也將由轉向接單、出貨與獲利能力，AI概念股進入檢驗基本面階段。

陸製太陽能逆變器銷美恐遭禁 旭隼、全漢成迎千億轉單大贏家

路透報導，川普政府正在起草一項禁令，擬禁止外國、尤其大陸製太陽能逆變器（Inverter）進口，最快今年底前公布，以避免北京當局可能透過逆變器擾亂美國電力供應。

優必選打造「機器人情人」賣爆 廣宇、和椿跟著吃香喝辣

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，售價人民幣11.98萬元起（約新台幣56萬元），可打造男款或女款，並有超過50款容貌與高矮身高可選，甚至複製明星臉蛋，主打「主動關懷用戶」，首波銷量人氣爆棚，已達去該公司去年總出貨量逾十倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。