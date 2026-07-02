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英飛凌完成收購 ams OSRAM 感測器業務 強化車用、工業與醫療布局
英飛凌2日宣布，已完成收購ams OSRAM旗下非光學類比／混合訊號感測器業務，該交易今年2月宣布後，已取得所有必要監管批准。英飛凌表示，此次收購將進一步鞏固公司在工業與汽車感測器領域的布局，並拓展醫療健康應用產品線。
英飛凌指出，被收購業務預計2026年可貢獻約2.3億歐元營收，交易完成後將對每股盈餘產生正面貢獻，未來也有望透過綜效創造額外價值。此次納入的產品組合將併入英飛凌新設立的終端智能事業部，與既有感測器與射頻業務整合。
英飛凌終端智能事業部總裁Stephan Zizala表示，此次收購與公司在感測器及射頻領域的發展策略高度契合，ams OSRAM的感測器產品組合可與英飛凌晶圓技術及混合訊號IP結合，未來有助開發更多創新產品。
從應用面來看，此次收購涵蓋定位、溫度感測及混合訊號產品，可強化英飛凌在高精度定位、電容式感應及溫度感測等領域能力，應用場景包括汽車底盤位置感測、方向盤離手檢測、機器人角度與位置感應，以及血糖監測等；混合訊號產品則補強醫療影像與感測器解決方案，涵蓋CT、數位X光成像及感測器ASIC。
隨交易完成，約230名ams OSRAM員工將加入英飛凌，主要來自研發與業務管理領域；英飛凌也新增三處業務據點，分別位於西班牙瓦倫西亞、瑞士拉珀斯維爾及印度海德拉巴。
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