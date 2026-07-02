Meta 進軍雲算力領域 算力稀缺成疑問

據外媒報導，Meta近期正籌劃推出一項全新的雲基礎設施業務，計劃對外出售其過剩的AI計算能力和模型訪問權限。此消息一出，Meta股價大漲，而一眾硬體股卻是接連跳水，主要是Meta此舉引發市場擔憂，算力並非如大家所想的那般稀缺。鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等供應鏈今日皆在平盤附近震盪。

據Meta首席執行長祖克柏在年度股東大會上透露，進軍雲計算市場「絕對在考慮範圍內」。他指出幾乎每周都有外部公司前來詢問能否以溢價購買Meta的算力，並表示若未來出現算力過剩，對外出租將是自然的選擇。

此舉對於Meta無疑是利益最大化的選項，但對整個伺服器市場來說，卻無疑是一記重錘，市場開始對算力稀缺的故事產生了疑慮，引發市場動盪。不過法人指出，Meta有龐大的H系列集群適合作為推論及 FT 租賃使用，但從資本支出來看，成長趨勢延續至2027年，且AI 機櫃 ASP 正快速攀升，ODM仍會是主要受惠者。