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全台首例 緯創加強森林經營碳匯專案通過環境部審議

中央社／ 台北2日電

代工廠緯創今天宣布，與永在林業合作推動的森林碳匯專案通過環境部溫室氣體自願減量專案審議，成為全台首件採用加強森林經營方式的森林碳匯專案。

森林碳匯是讓森林扮演「二氧化碳倉庫」的角色，透過自然生態系統的運作，將大氣中的二氧化碳移除並儲存。森林碳匯通過政府專案審議後，才能核發「自願減量額度」，由企業運用這些額度抵銷自身的碳排放。

緯創發布新聞稿表示，企業邁向淨零排放的過程中，減碳仍是核心策略，而自然碳匯為重要的補充機制。透過與永在林業合作推動森林碳匯專案，企業得以將氣候行動與自然資源管理結合，落實自然為本解方（Nature-based Solutions，NbS），並與全球氣候與生物多樣性治理趨勢接軌。

此專案位於屏東縣車城鄉，專案內森林更新面積約96公頃，由緯創與永在林業合作推動，並由林業試驗所擔任專案註冊與執行顧問。永在林業作為專業林業經營團隊，負責森林經營管理與技術規劃，透過森林撫育、疏伐及永續經營措施，提升森林健康與生長量，進一步增加森林碳吸存能力。

緯創指出，專案依據環境部溫室氣體自願減量機制推動，並採用環境部公告的「AR-TMS0002加強森林經營碳匯專案方法學」。森林在生長過程中可吸收並固定大氣中的二氧化碳，並將碳儲存於林木與森林生態系中，成為重要的自然碳匯來源。

這項專案為期20年，可申請展延。未來專案將依方法學規範持續進行森林經營、碳匯量化與長期監測，減量成果須經第三方機構查證後送交環境部審查，並由環境部核發自願減量額度。

減碳 緯創 環境部

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