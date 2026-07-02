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阻絕詐騙從源頭做起！ 電信三雄「隱藏號碼電話」全面導入語音警示

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

詐騙層出不窮，網路及電話、簡訊是兩大源頭，國家通訊傳播委員會（NCC）與電信業者積極防堵，NCC表示，因應詐騙集團利用「隱藏號碼電話」進行詐騙，現在「隱藏號碼電話」全面導入語音警示。

NCC指出，屆時民眾接聽「隱藏號碼電話」來電時，將先聽到國語：「這通是隱藏號碼電話，請注意。」及臺語：「這通是嘸號碼電話，要小心喔。」之語音警示，即時提醒民眾提高警覺，同時考量通訊便利性，民眾亦可於播放期間按下任意鍵直接跳過警示，藉此在不影響通訊品質的前提下，達成「減少誤信」之堵詐目標。

電信業者指出，此項語音警示服務已預設開啟，用戶聽取警示音不需額外付費。

中華電信指出，今年3月已領先同業提供行動用戶「隱藏號碼來電語音警示」後，現又進一步導入市內電話，全面啟動行動及市話語音警示機制，持續強化用戶通訊安全防護。

此外，中華電信表示，將持續配合政府防詐政策，推動多項源頭防詐措施，並逐步導入AI技術優化風險識別能力，持續提升通訊服務的安全性與用戶體驗。

遠傳表示，即日起正式導入「隱藏號碼來電語音警示」機制。遠傳行動用戶只要接獲隱藏號碼來電，於通話接通前將先播放國語及臺語語音提醒，提醒用戶留意來電風險、提高防詐警覺，從源頭降低受騙風險。

多年來遠傳積極投入電信防詐，遠傳表示，持續從語音、簡訊、網路與資安防護等面向，建構多層防護機制，包含運用AI技術打造「打詐智靈」平台，建立電話與簡訊詐騙辨識機制，整體偵測準確率達95%。

遠傳統計，2025年全年累計攔阻超過110萬通境外詐騙電話，以及2,900萬則詐騙簡訊，有效降低用戶受害風險。另遠傳亦率先導入「行動國際來話語音警示服務」，並推出「888專屬短碼簡訊」，讓官方訊息具備明確識別，大幅降低遭冒名詐騙風險。

語音 NCC 詐騙集團 中華電信 遠傳電信

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