合勤控旗下兆勤搶進企業戶外連線需球 打造點對點無線基地台

上網需求無所不在，企業等無線上網需求場域也從室內走向戶外，合勤控（3704）旗下兆勤科技看準，戶外連網需求，推出戶外型無線基地台，搶攻 MSP（管理服務供應商）客戶，進軍工業與輕工業場域、中小型企業市場，更可應用在校園、體育場館、活動現場、度假村，以及火車站、機場等大型戶外環境。

兆勤科技為合勤控旗下提供結合資安、AI 和雲端網管的商用網路解決方案領先品牌 ，兆勤表示，持續擴展戶外型無線基地台產品布局，鎖定戶外連網市場，協助受管理服務供應商（MSP）因應持續成長的高速穩定連線需求。

兆勤表示，推出首款NWA55AX PTP 點對點無線基地台，採出廠成對式設計，開箱即用、無需繁瑣設定，就可建立最遠達 5 公里的穩定無線傳輸，助攻企業快速布建大範圍的跨區戶外連線。

兆勤科技網路事業群資深協理林永毅表示，戶外連線已是企業網路布局不可或缺的一環，市場對於穩定、易部署且支援遠距延伸的解決方案需求持續攀升。透過 Nebula 雲端管理平台，MSP不僅能更有效率地進行部署與維運，更能以更具成本效益的方式，為客戶提供企業級的戶外連線體驗。

看準多元場域應用，兆勤表示，戶外型產品適用於工業與輕工業場域、中小型企業，以及需要延伸無線覆蓋範圍的各式環境；搭配Nebula 雲端管理平台，讓 MSP 可集中控管所有設備，快速完成部署，並持續監控與優化網路效能。

兆勤表示，新產品鎖定遠距離連網需求，透過成對式架構，可快速於不同場域建立穩定點對點連線，適用於校園、體育場館與活動現場、度假村，以及火車站、機場等大型戶外環境，協助延伸主要網路覆蓋範圍並提升部署彈性。