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川普再提台積電在美擴產一倍 美晶片市占率提升至50%…經長回應了
美國總統川普周三再次表示，台積電（2330）正在把亞利桑那州興建中的晶片廠規模擴大一倍，將有助於美國在其任期結束前，把晶片市場市占率提高至50%。對此，經濟部長龔明鑫2日表示，台積電在台灣規畫及興建的廠，包括CoWoS在內，要設16座廠，台積電在台灣產能仍是世界第一。
龔明鑫表示，台積電是否在美國有新的廠，要尊重台積電說明。
立法院經濟委員會今繼續審查115年度中央政府總預算案關於經濟部部分，龔明鑫在會前受訪作上述表示。
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