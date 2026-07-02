南科擴廠逼3兆 台南房市「分層受惠、價量俱穩」

台積電（2330）南科再擴廠！信義房屋專家指出，南科2025年營業額逼近3兆，已超越竹科與中科總和，強大產業動能帶動台南各圈層房市分層受惠，從善化到溪北皆出現外溢效應，整體房市可望維持「價量俱穩」。

台南市政府6月9日舉行「南科特定區開發區塊A區塊專案設定地上權」簽約儀式，採50年期專案設定地上權方式，提供台積電安定產業專區共22筆土地作為擴廠使用。台南市府指出，此次22筆產業專用區土地，位於南科ABCDENO區段徵收區內的A區塊，簽約後即辦理地上權設定登記與交地作業，也象徵南科特定區開發邁入下一階段。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，南科營業額2025年逼近3兆，不僅連續兩年成長率突破3成、居三大科學園區之首，且2025年的營業額也已超越竹科及中科總和；而此次簽約的A區塊，其實就與台積電現有廠區相鄰。在產業帶動下，除了科技業從業人員勢必會有居住剛需，也會吸引外地客看好台南而來此置產，都是帶動台南房價、交易量的主因。

至於受惠區域，張榮認為，台南市幅員不大，各區房市都受拉抬。以南科為核心，第一圈的善化、新市當然首先受惠，5年前此區域與舊台南市房價差距有3成左右，如今大約只有1~2成左右價差；其次是第二圈的永康、安南；也有不少人考慮CP值、市區往南科易塞車，反其道而行選擇買進溪北區域，包括麻豆、佳里，甚至七股、山上、新營，都出現南科外溢效應；最後，舊市區中高總價產品也受拉抬，尤其是北區、安平五期、東區等區域的大樓產品。

但張榮也認為，購屋族負擔能力有其天花板，即便南科產能與產值持續擴增，台南房價要比照前五年漲勢已較無足夠動能，整體房市將保持「價量俱穩」的態勢。特別的是，近期房市景氣偏清淡，首購族觀望心態確實較濃，使租屋市場維持一定的活絡，反而是換屋族對市場較有信心，售屋或股市獲利較願意投入換屋，使台南全區總價3,000萬以上產品有所流通。