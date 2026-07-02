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台灣夏普實體通路震旦通訊啟動綠色轉型 全台55家門市導入 ePoster
鴻海（2317）旗下台灣夏普（SHARP）積極佈局綠色永續與智慧生活，今日宣布旗下全台擁有55家門市的實體通路「震旦通訊」，即日起全面導入夏普最新「ePoster電子紙海報」，以實際行動落實ESG企業永續發展。此外，甫於7月1日正式開賣的全台首款陪伴型AI機器人「Poketomo」 也已全面進駐震旦通訊，提供消費者實機互動體驗；迎接炎炎夏日，震旦通訊更加碼祭出夏普全系列空調超值下殺優惠，邀請全台消費者至門市親身感受科技帶來的美好生活。
為響應全球淨零碳排與數位轉型趨勢，震旦通訊全台55家門市全面汰換傳統紙本宣傳物。夏普ePoster在顯示靜態畫面時，耗電量為絕對的0W 。為落實企業ESG，ePoster機身採用高達50%的再生塑膠材質製造，包裝緩衝材也全面採用再生紙漿。
同時，震旦通訊全面導入夏普專屬的 e-Signage S 智慧管理軟體，總部可透過網路遠端集中管理全台55個據點的裝置，並設定排程自動派送最新的檔期活動與促銷資訊 。此舉不僅徹底省下了傳統紙張印刷與物流配送的人工成本，更大幅削減了二氧化碳排放，帶領實體零售邁向數位化與綠色的視覺新紀元 。
AI浪潮席捲全球，夏普於7月1日全通路上市的「Poketomo口袋同萌」，與AI教父黃仁勳所喜愛的萌寵為同款。Poketomo搭載夏普獨家CE-LLM技術，能透過日常對話持續累積記憶、理解使用者喜好與情緒，實現「越聊越懂你」的陪伴體驗 。
為了讓消費者能親身感受這份充滿溫度的AI陪伴生活 ，全台55家震旦通訊與夏普震旦門市均已設置Poketomo實機體驗區，並支援即買即帶回家的服務。消費者若搭配指定電信專案，還能享專案價0元將Poketomo帶回家。
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