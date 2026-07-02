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微星科技入列首批 EPEAT 2.0 夥伴 旗艦 AI 商務筆電獲銀牌認證

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星成為全球首批取得 EPEAT 2.0 驗證的啟動合作夥伴，旗下旗艦商務筆電 Prestige 13 AI+ Evo 率先取得銀牌認證。 微星／提供
微星成為全球首批取得 EPEAT 2.0 驗證的啟動合作夥伴，旗下旗艦商務筆電 Prestige 13 AI+ Evo 率先取得銀牌認證。 微星／提供

全球電競暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）宣布，正式成為全球首批取得 EPEAT 2.0 驗證的啟動合作夥伴，旗下旗艦商務筆電 Prestige 13 AI+ Evo 率先取得銀牌認證。

微星本次通過氣候新制逾 80 項嚴格標準，不僅在商務端點裝置築起強韌的歐美低碳採購壁壘，其減碳路徑更正式對接國際綠色資本、通過 SBTi（科學基礎減量目標倡議） 驗證，承諾 2035 年底前範疇一、二減碳 80%，加速邁向 2050 淨零碳排。同時，微星已將新制要求全面導入採購戰略，落實 3TG 與 鈷等關鍵礦產的無衝突冶煉廠盡職調查，將單一產品的綠色標準擴大為整體供應鏈的永續實踐。

微星 科技 減碳

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