陸製太陽能逆變器銷美恐遭禁 旭隼、全漢成迎千億轉單大贏家

路透報導，川普政府正在起草一項禁令，擬禁止外國、尤其大陸製太陽能逆變器（Inverter）進口，最快今年底前公布，以避免北京當局可能透過逆變器擾亂美國電力供應。

業界估，美國太陽能逆變器市場規模每年高達新台幣上千億元，大陸是全球最大太陽能逆變器生產地，一旦銷美受阻，台灣太陽能逆變器廠將迎來千億元轉單大商機。其中，旭隼、全漢逆變器營收占比相對高，旭準比重高達35%，成為大贏家，台達電、亞力也沾光。

旭隼是不斷電系統（UPS）大廠，先前逆變器業務一度受陸企發動價格戰影響，陷入低潮，旭隼因此積極發展商用領域產品，進一步拉高平均單價（ASP），並強化外銷市場布局。

旭隼統計，目前來自太陽能逆變器營收占比約35%，在台廠當中相對大，若美國相關限制令生效，旭隼有望迎來龐大轉單，並在台灣生產。

全漢則以旗下「LightUp」系列太陽能逆變器銷售全球，該公司強調，相關離網型太陽能逆變器是自用發電最具成本效益的解決方案，輸出功率涵蓋2KW、3KW、5KW、6KW、8KW 和 11KW，與國家電力、獨立型發電機和電池模組相容，並可透過整合藍牙介面及App進行功率監控，終端用戶可以建置合適的儲能系統來滿足不同的應用需求。

台達電方面，由於年營收高達逾5,000億元，逆變器營收占比甚低，但產品線齊全、應用範圍廣泛，涵蓋住宅屋頂、商業建築一體化太陽能系統、工業廠商屋頂，到百萬瓦等級的廠辦發電等應用，台達電均可提供可與太陽能模組搭配之市電併聯型太陽能逆變器，預料也將受惠。

亞力表示，若美國限制陸製太陽能逆變器進口，無論接單或拓展美國市場，都將迎來重大契機。逆變器約占太陽能電廠建置成本一成，隨全球太陽能及儲能建置持續成長，市場需求同步擴大。

亞力認為，美國市場的關鍵在於技術而非價格。由於各州電力系統規格不同，同一款逆變器須開發多種版本，美國本土大型製造商又陸續退出市場，一旦陸企供應受限，具備自主研發及客製化能力的廠商將最具競爭力。

太陽能逆變器主要用於將太陽能項目和電池系統接入電網的關鍵元件，供應商以陽光電源 、華為等陸企為首。路透報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正在起草的限制令，將適用於新型號的外國逆變器。

受相關消息衝擊，大陸A股太陽能逆變器類股1日大跌，龍頭陽光電源收盤大跌13%，錦浪科技、固德威、禾望電氣等多檔個股同步走弱。（編譯廖玉玲、記者林茂仁、朱曼寧、劉芳妙）