優必選打造「機器人情人」賣爆 廣宇、和椿跟著吃香喝辣

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，售價人民幣11.98萬元起（約新台幣56萬元），可打造男款或女款，並有超過50款容貌與高矮身高可選，甚至複製明星臉蛋，主打「主動關懷用戶」，首波銷量人氣爆棚，已達去該公司去年總出貨量逾十倍。

U1系列主打超擬真，讓消非者打造帥氣或貌美的伴侶不是夢，大陸網友高喊「機器人女／男友終於來了！」隨U1系列銷售火爆，「機器人情人」商機爆發，帶旺鴻海集團旗下廣宇（2328）、工業富聯（FII），以及工具機大廠和椿等協力廠。

優必選統計，首批U1系列訂單已突破1.33萬台，，主打家庭情感陪伴，預計9月16日起陸續出貨，後續訂單展望樂觀。

優必選表示，U1系列共有超過50種外觀版本，提供不同性別、臉部特徵、髮型與身材比率，讓消費者可依需求選擇。機器人身高介於160至185公分之間，採真人比率設計，外型朝高擬真方向打造。

同時，U1系列內置長期陪伴情感大模型，能識別20多種人類細微情緒，準確率超90%。還具備「跨時空記憶體」，能主動關懷用戶，例如當主人加班回家能夠主動問候，並調節空調。

該產品鎖定單身獨居青年、二次元與動漫文化愛好者，並支持高度的「多維度外觀與性格定制」，透過矩陣式三維掃描系統，消費者甚至可以1：1複製明星、動漫二次元角色，或是自己。

價格方面，U1 Lite預售價人民幣11.98萬元（約新台幣56萬元）、U1 Pro為人民幣16.98萬元（約新台幣80萬元）；高階U1 Ultra則分為男版人民幣99萬元（約新台幣465萬元）、女版人民幣88萬元（約新台幣410萬元）。

優必選董事會主席兼CEO周劍表示，去年該公司全尺寸人形機器人全年交付量僅1,079台，而U1系列一天的訂單量已超過去年的十倍，突破1.33萬台，力爭在今年12月31日前完成這1萬多台機器人的全部交付。

供應鏈方面，鴻海集團廣宇、工業富聯都與優必選有往來，工業富聯更將優必選列為唯一人形機器人合作夥伴，廣宇則打入優必選人形機器人供應鏈。優必選U1系列熱銷，廣宇、工業富聯同步受惠。

廣宇已透過跨國併購比利時軸向電機（AFM）公司Magnax，取得人形機器人產業核心競爭優勢，在集團機器人發展藍圖取得關鍵地位。

廣宇董事長李光曜之前表示，廣宇將成為鴻海集團機器人戰略的關鍵執行者，一方面可整合集團資源，二方面鴻海在全球有許多關燈工廠，本身就是機器人很大的出海口；有鴻海集團當後盾，成為廣宇最大優勢。廣宇目標2030年全球機器人市占率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

和椿已與全球知名服務型機器人品牌普渡及優必選等建立戰略合作關係，旗下機器人產品涵蓋清潔、安防、工業搬運等應用場域，其核心運算平台已逐步導入輝達（NVIDIA）邊緣AI運算晶片，將高效能AI（人工智慧）算力導入智慧工廠、智慧商辦、智慧旅館等多元場景。