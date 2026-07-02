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零組件「排中」 可能擴大

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

繼無人機、智慧電網等零組件後，美國總統川普擬再次出手打壓紅鏈，禁止陸製太陽能逆變器（Inverter） 進入美國市場。業界人士認為，這些被川普盯上，下禁令的零組件大多是攸關國家安全的應用市場，未來「排中效應」可能擴大。

太陽能逆變器主要功能是將太陽能板產生的直流電（DC）轉換為家用電器或國家電網所使用的交流電（AC），不僅負責電力轉換，同時也有調控電壓、監控發電數據與電網雙向溝通、串聯的關鍵功能，相當於是太陽能發電系統與儲能設備的「大腦」，攸關國家電力韌性。

由於逆變器扮演電力供應要角，在國安考量下，不光是美國，歐盟也已決定禁止公共資金挹注的能源專案使用陸製逆變器，形成歐美聯手圍堵陸製設備可能造成的國安危機。

據了解，美國之所以對陸製太陽能逆變器下達禁令，核心考量並非只是單純的貿易關稅而已，更重要的是想防範國家電網遭遠端惡意癱瘓的問題發生，因為現階段電力設備安全已與國家安全劃上等號。

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