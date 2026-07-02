鴻家軍練功 看見成果

大陸機器人大廠優必選全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列銷售火爆，「鴻家軍」可望大咬商機。鴻海集團搭上機器人熱潮並非一蹴可幾，現在的成績都是過去超前部署，「練功」多年的成果。

鴻海集團在工業機器人占據領導地位之後，近年積極開發新的機器人應用，包括醫療護理機器人、陪伴機器人等，可說相當有遠見，尤其旗下夏普最新推出的陪伴機器人，今年還送給輝達執行長黃仁勳當見面禮，讓黃仁勳眼睛為之一亮。

為了搶搭機器人熱潮，夏普陪伴型AI機器人「Poketomo口袋同萌」昨（1）日正式在台灣上市。Poketomo搭載夏普獨家CE-LLM（Communication Edge-LLM）技術，能透過日常對話持續累積記憶、理解使用者喜好與情緒，打造專屬於每位使用者的AI夥伴。隨著互動次數增加，Poketomo將愈來愈了解使用者，實現「愈聊愈懂你」的陪伴體驗。

今年的台北國際電腦展中，鴻海（2317）董事長劉揚偉把Poketomo送給黃仁勳當見面禮，黃仁勳當時直言，鴻海能將AI技術轉化為日常應用，是一個非常良好的發展範例，並預期此類生活化的AI產品，在未來將帶來非常龐大的商業機遇。

在專業場域上，面對護理人力短缺，鴻海也攜手台中榮總共同研發出AI護理協作機器人「Nurabot」。Nurabot可執行送藥、檢體運送、病房導引與衛教等多項重複性任務，協助臨床團隊有效分擔日常工作量，並可減少約三成護理工時，有助提升照護流程的標準化與精準度，使護理人員能更專注於病患核心照護與臨床判斷。