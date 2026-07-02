太陽能逆變器迎千億轉單 旭隼、全漢、台達電、亞力利多

路透報導，川普政府正在起草一項禁令，擬禁止外國、尤其大陸製太陽能逆變器（Inverter）進口，最快今年底前公布，以避免北京當局可能透過逆變器擾亂美國電力供應。

業界估，美國太陽能逆變器市場規模每年高達新台幣上千億元，大陸是全球最大太陽能逆變器生產地，一旦銷美受阻，台灣太陽能逆變器廠將迎來千億元轉單大商機。其中，旭隼（6409）、全漢逆變器營收占比相對高，旭隼比重高達35%，成為大贏家，台達電、亞力也沾光。

旭隼是不斷電系統（UPS）大廠，先前逆變器業務一度受陸企發動價格戰影響，陷入低潮，旭隼因此積極發展商用領域產品，進一步拉高平均單價（ASP），並強化外銷市場布局。

旭隼統計，目前來自太陽能逆變器營收占比約35%，在台廠當中相對大，若美國相關限制令生效，旭隼有望迎來龐大轉單，並在台灣生產。

全漢則以旗下「LightUp」系列太陽能逆變器銷售全球，該公司強調，相關離網型太陽能逆變器是自用發電最具成本效益的解決方案，輸出功率涵蓋2KW、3KW、5KW、6KW、8KW 和 11KW，與國家電力、獨立型發電機和電池模組相容，並可透過整合藍牙介面及App進行功率監控，終端用戶可以建置合適的儲能系統來滿足不同的應用需求。

台達電方面，由於年營收高達逾5,000億元，逆變器營收占比甚低，但產品線齊全、應用範圍廣泛，涵蓋住宅屋頂、商業建築一體化太陽能系統、工業廠商屋頂，到百萬瓦等級的廠辦發電等應用，台達電均可提供可與太陽能模組搭配之市電併聯型太陽能逆變器，預料也將受惠。

亞力表示，若美國限制陸製太陽能逆變器進口，無論接單或拓展美國市場，都將迎來重大契機。逆變器約占太陽能電廠建置成本一成，隨全球太陽能及儲能建置持續成長，市場需求同步擴大。亞力認為，美國市場的關鍵在於技術而非價格。由於各州電力系統規格不同，同一款逆變器須開發多種版本，美國本土大型製造商又陸續退出市場，一旦陸企供應受限，具備自主研發及客製化能力的廠商將最具競爭力。