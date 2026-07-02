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資料中心申設 審查趨嚴

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

因應全球AI發展浪潮，帶動大量用電需求，經濟部昨（1）日預告修正「能源開發及使用評估準則」，設置5MW（千瓩）資料中心將新增產業效益評估。此舉意味經濟部對大型資料中心設置，將採更嚴格審查，引導資料中心兼顧供電穩定、能源效率與產業發展。

經濟部昨預告修正「能源開發及使用評估準則」草案第9條附表七「資料中心整體效率」，增列「產業效益評估」項目及細項指標，包含投資與產業產值貢獻、就業人數、產業供應鏈效益、人工智慧生態系賦能效益、資通訊安全與韌性等五項。

能源署副署長陳崇憲表示，5MW資料中心耗電量大，不能因此導致地方供電出現瓶頸。其次是要將AI資料中心（AIDC）對台灣產業貢獻納入考量。此次預告修正主要是將既有審查方向明文化，使產業效益評估更加明確。

據了解，現已有多家業者申設5MW資料中心。截至目前，業者申設5MW資料中心，須提電力使用規畫、符合能源效應、及產業效益等三大重點。

經濟部指出，此次修正是因應外界關注資料中心耗電量大，其設置應可兼顧相關產業效應，因此修正相關法規。

經濟部說明，修法後，5MW資料中心能源使用說明書審查程序，電力規劃方面，投資計畫於區位規劃選定階段，須先就電力供應可行性與台電或自用發電設備業者取得一定規模所需電力容量，確保後續電力供應可行。

其次，在產業效益方面，須向設置區位所在地的地方政府主管機關或科學園區（國科會）、產業園區（經濟部園管局）等受理機關提出申請，由受理機關評估該計畫帶動的在地投資效益，並轉送經濟部能源署辦理審查。

最後，由能源署召開經濟部能源使用說明書諮詢小組會議，邀請前述受理機關、經濟部產發署就投資案帶動國內產業關聯效益、台電公司就電力規劃可行性、相關部會及學者專家聯合審理。

經濟部 投資

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