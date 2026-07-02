機器人女友來了 台廠笑了 廣宇、FII、和椿等沾光

大陸機器人大廠優必選推出全球首款全尺寸超仿生人形機器人「U1」系列，售價人民幣11.98萬元起（約新台幣56萬元），可打造男款或女款，並有超過50款容貌與高矮身高可選，甚至複製明星臉蛋，主打「主動關懷用戶」，首波銷量人氣爆棚，已達去該公司去年總出貨量逾十倍。

U1系列主打超擬真，讓消費者打造帥氣或貌美的伴侶不是夢，大陸網友高喊「機器人女／男友終於來了！」隨U1系列銷售火爆，帶旺鴻海集團旗下廣宇（2328）、工業富聯（FII），以及工具機大廠和椿等協力廠。

優必選超仿生人形機器人概要

優必選統計，首批U1系列訂單已突破1.33萬台，主打家庭情感陪伴，預計9月16日起陸續出貨，後續訂單展望樂觀。

優必選表示，U1系列共有超過50種外觀版本，提供不同性別、臉部特徵、髮型與身材比率，讓消費者可依需求選擇。機器人身高介於160至185公分之間，採真人比率設計，外型朝高擬真方向打造。

同時，U1系列內置長期陪伴情感大模型，能識別20多種人類細微情緒，準確率超90%。還具備「跨時空記憶體」，能主動關懷用戶，例如當主人加班回家能夠主動問候，並調節空調。

價格方面，U1 Lite預售價人民幣11.98萬元（約新台幣56萬元）、U1 Pro為人民幣16.98萬元（約新台幣80萬元）；高階U1 Ultra則分為男版人民幣99萬元（約新台幣465萬元）、女版人民幣88萬元（約新台幣410萬元）。

優必選董事會主席兼CEO周劍表示，去年該公司全尺寸人形機器人全年交付量僅1,079台，而U1系列一天的訂單量已超過去年的十倍，突破1.33萬台，力爭在今年12月31日前完成這1萬多台機器人的全部交付。

供應鏈方面，鴻海集團廣宇、工業富聯都與優必選有往來，工業富聯更將優必選列為唯一人形機器人合作夥伴，廣宇則打入優必選人形機器人供應鏈。優必選U1系列熱銷，廣宇、工業富聯同步受惠。