學者示警 提防「AI通膨」

中經院院長連賢明昨（1）日表示，台灣製造業採購經理人指數（PMI）絕對值處相對高檔，AI供應鏈需求非常強勁，按此態勢發展，今年出口規模有望突破1兆美元規模，這是前所未見景象。

標普公布台灣6月製造業採購經理人指數（PMI）為55.2，連七月呈擴張；中經院昨日公布台灣6月製造業PMI為60.7，雖較5月下降，但仍是連九月擴張。

中研院經濟所研究員簡錦漢分析，6月製造業趨勢沒有變動，繼續延續AI浪潮，惟要注意「電子產品原物料都在漲」，進而衍生為AI通膨（AI Inflation）議題，若因AI需求強勁，帶動原物料全數上漲，變成消費者必須負擔AI熱潮的代價，例如，市場已傳出iPhone 18可能漲幅不低。

中經院昨同步公布6月未經季節調整的非製造業NMI指數，續揚1.7個百分點至59.9，為 2021年12月以來最快擴張速度。未來六個月展望指數躍升至 2024年6月以來最快擴張速度。

中經院指出，經理人回報對未來展望好轉，主要來自兩個面向。首先，傳統內需產業受惠於夏季與暑假旺季來臨，再加上美伊和談與供應鏈風險緩解，降低部分業者對能源價格、物流成本及斷鏈缺料的疑慮，也有助改善非製造業經理人對未來營運環境信心。

其次，半導體與AI需求外溢效果持續擴散至非製造業。半導體與關鍵電子零組件漲價、AI伺服器與高階製造需求延續，不僅帶動營造暨不動產、批發、物流與資通訊服務需求或詢單量增加，也透過股市表現與資本市場熱絡支撐金融保險業信心。