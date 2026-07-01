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AMD推出第2代Versal Premium MoP 實現更高記憶體容量與效能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD推出第2代Versal Premium MoP，以更精巧的設計實現更高記憶體容量與效能。圖／AMD提供
AMD推出第2代Versal Premium MoP，以更精巧的設計實現更高記憶體容量與效能。圖／AMD提供

CPU大廠美商超微（AMD）宣布推出第2代AMD Versal Premium封裝內記憶體（Memory on Package, MoP）自行調適系統單晶片（SoC）。MoP架構將最高32GB的LPDDR5X整合至單一封裝中，最高可減少60%電路板面積的同時，且提供高達288GB/s的頻寬，使工程師無需承擔電路板層級記憶體設計所帶來的風險與時間成本，即可建構高頻寬系統。

AMD強調這項全新設計的單晶片，可讓實體AI、網路等工作負載需在日益受限的空間與功耗預算下處理更多資料，MoP鎖定最需要此技術的設計領域中測試與測量、專業影片剪輯等需求。

AMD自行調適與嵌入式產品行銷與管理資深總監Sumit Shah表示：「多年來，系統架構師必須在所追求的記憶體頻寬，與其專案實際能負擔的空間、功耗及生命週期之間做出取捨。MoP消除了這項取捨。客戶得以針對自己想打造的系統進行設計，而不再受限於記憶體條件，並能更快將產品推向市場。」

AMD表示，第2代AMD Versal Premium MoP元件在硬式IP中整合了64Gb/s的CXL® 3.1與PCIe® 6.0，與AMD EPYC™ CPU搭配使用時可實現高速資料傳輸，從而加速資料密集型應用。AMD協助系統架構師更靈活地擴展記憶體資源，提供最高9,000Mb/s的LPDDR5X支援，並可連接CXL記憶體池化與擴充模組。

第2代AMD Versal Premium MoP自行調適SoC專為嚴苛的實體AI與企業級AI環境而設計，支援-40°C至110°C的工業級運作溫度範圍。這些元件非常適合效能與韌性必須兼具的全天候關鍵任務系統。

AMD已計畫將第2代AMD Versal Premium MoP元件將於2026年底開始提供樣品，預計於明年下半年開始量產出貨。

AMD

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