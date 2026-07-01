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Amazon Leo團隊來台！ 井琪透露：與遠傳緊鑼密鼓進行Workshop

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全球電商與雲端運算巨擘亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務「Amazon Leo」與遠傳（4904）簽訂合作協議後，遠傳總經理井琪1日透露，Amazon Leo團隊十多人來台，正與遠傳團隊緊鑼密鼓進行Workshop（工作坊）。

井琪今日參加台網公司TWCA攜手中華電（2412）、台灣大（3045）、遠傳三大電信巨頭及金融業者，啟動新一代「MID Plus（MID+）」的記者會，致詞時表示，今日下午同時有三個重大場子，一個為遠傳獲獎的頒獎典禮，另一個是重要合作夥伴Amazon Leo團隊來台，正與遠傳團隊進行Workshop，自己則參加了這個關鍵的記者會。

會後媒體詢問時，井琪透露，遠傳正積極與Amazon Leo團隊開會進行技術對接，國際團隊都非常嚴謹，一項一項工作正緊鑼密鼓進行。

至於Amazon Leo在台落地將推出什麼樣的服務，井琪表示，遠傳熟悉台灣市場，將提供專業的市場分析，並將Amazon Leo等衛星服務，結合其他資通訊服務，整合成整體解決方案，再提供給企業及政府等客戶。

至於是否加速來台落地提供服務，井琪表示，目前密切關注Amazon Leo衛星發射及推出商用化服務時程，而遠傳同時也向NCC及數位部等主管機關提出相關申請，一切按照計劃進行中。

日前遠表示，長期深耕網路科技迭代更新，並累積豐富的產業經驗與研發能量；透過「Amazon Leo」納入整體網路架構和電信服務組合，將協助公部門民生應用與企業用戶，維持關鍵系統與營運流程所需的網路連線，確保服務不中斷。

遠傳 Amazon 井琪

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