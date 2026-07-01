遠傳合作亞馬遜低軌衛星 井琪：正處技術磨合期

電信業者遠傳與亞馬遜（Amazon）旗下低軌衛星網路服務Amazon Leo的合作迎來實質進展，遠傳總經理井琪今天受訪時透露，Amazon Leo相關團隊已來台，與遠傳召開專案啟動會議，目前合作仍處於剛起步的技術磨合期，後續已排定一連串的工作坊進行深度交流。

遠傳今年5月宣布簽署合作協議，成為亞馬遜Amazon Leo台灣授權經銷商。井琪下午出席「行動實名認證創建數位台灣戰略合作發表會」時接受媒體採訪。

被問及與Amazon Leo合作進展，井琪說，外商作風一向非常嚴謹，每一個步驟都有既定的嚴格設計與管理機制。亞馬遜目前提供給遠傳的服務計畫（ServicePlan），其實是一個雛形（Bare Bone），必須仰賴遠傳團隊對台灣市場的理解，結合在地化需求，轉換為整體解決方案。

井琪解釋，如同遠傳為企業客戶量身打造資通訊方案，遠傳的角色是把亞馬遜的低軌衛星服務，打造成符合台灣市場需求的整體解決方案，進一步推廣銷售給政府單位、企業用戶及終端消費者。針對未來各種主要應用場景，遠傳也正著手規劃不同的產品解決方案。

外界關心雙方是否會加速推進時程，井琪表示，既然雙方已經簽約，後續就是按部就班、多管齊下推動落地。低軌衛星服務不僅牽涉衛星本身，還包含地面站（Gateway）、無線電頻率等建設，所有進度都環環相扣。