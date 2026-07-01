6月採購經理人指數下跌至60.7% 學者示警：大家對AI雜音愈來愈多

中經院今天發布最新6月採購經理人指數，經季節調整後製造業PMI指數，從61.4%回跌0.7個百分點至60.7%，維持連續9個月擴張；未來六個月展望指數回跌2.6個百分點至64.2%，連續第6個月維持在60.0%以上的擴張速度。中經院院長連賢明表示，如果AI需求繼續維持這麼強，台灣今年全年出口可能破兆元。至於美國升息對下半年影響，他說第一季出口仍很暢旺，還看不到影響。

但中研院經濟研究所研究員簡錦漢示警，雖然目前廠商或投資者對AI擴張速度沒有變動，但對AI雜音疑慮愈來愈多，由於很多基金投入資金在AI產業，如果AI產業獲利未達預期，很多基金就會縮手，屆時AI資本及股市表現就會反轉。

中經院調查，6月經季節調整後之台灣製造業PMI指數微幅回跌0.7個百分點至60.7%，雖然製造業新增訂單與生產仍持續擴張，但製造業PMI擴張趨緩，主要是五項組成指標中的交貨時間與存貨指數上升速度趨緩。

中經院舉例，電子暨光學產業PMI指數雖維持60%以上擴張水準，但速度趨緩，尤其是供應商交貨時間指數由2021年7月以來最快上升速度回跌4.9個百分點；存貨指數亦由2012年7月創編以來最快擴張速度70.6%回跌4.9個百分點至65.7%。廠商大都回報各種前期供應鏈壓力已處高檔，主被動元件、PCB與光學材料等關鍵零組件交期持續拉長，即使願意支付較高價格，也未必能取得足額材料，導致訂單量與實際可生產數量出現落差。

連賢明表示，最大變化是美伊戰爭趨緩，原物料價格下降明顯，廠商進貨成本有明顯下降。原物料價格指數重跌18.7個百分點至51.1%。價格回跌也使客戶觀望，傳統塑化與上游業者認為中國大陸市場報價走跌，且客戶已提前拉貨，因此減少存貨。

值得注意的是，產業內部並非全面轉弱，而是出現分化。6月基礎原物料產業未來六個月展望已連續第5個月擴張，回報擴張者多為半導體、AI伺服器、散熱、電力設備及高階製造供應鏈連動較高之業者，反映半導體與AI需求已由電子暨光學產業本身，進一步外溢至上游金屬材料、特殊鋼材、熱處理、散熱零組件與工業材料等基礎原物料環節。

簡錦漢表示，從6月調查結果可以看出，全部電子相關的原物料如記憶體等都在漲，受害的是消費者未來購買手機電腦等消費性電子產品，例如聽說蘋果Iphone18漲30%，意味未來購買消費性產品力道會下降，也就是有些產業會受惠，但有些會受影響。

6月未經季節調整的非製造業NMI指數則是上升1.7個百分點至59.9%，創2021年12月以來最快擴張速度。未來六個月展望指數則躍升至2024年6月以來最快擴張速度，處於相對高檔。