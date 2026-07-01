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Google挺人形機器人訓練場 台股機器人、AI視覺概念股再點火

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

路透最新報導，Google投資的人形機器人新創 Apptronik 宣布在美國德州奧斯汀推出機器人訓練設施「Robot Park」，押注大規模真實世界資料收集，加速人形機器人商業化。這座近9萬平方英尺的設施由Apptronik與Google DeepMind合作打造，內部讓多台人形機器人執行物流、製造與零售任務，產出的資料將供應Google機器人AI模型Gemini Robotics使用。Apptronik執行長Jeff Cardenas形容，公司不只有「生產機器人的工廠」，也有「生產資料的工廠」，今年仍將持續試點，並即將在明年看到真正量產版本。

Apptronik這項進展，也讓市場重新聚焦實體AI從展示走向場域訓練與量產部署的進程。台股1日機器人與AI視覺相關概念股同步轉強，盟立（2464）盤中亮燈漲停，神盾集團旗下安格（6684）同樣攻上漲停，上銀（2049）漲逾7%，所羅門（2359）也小幅走揚，資金明顯沿著AI視覺、機器人系統整合與精密傳動等主線布局。

盟立受惠半導體自動化與機器人雙題材，累計前五月營收32.21億元，年增15.2%，為近三年同期新高。公司近年聚焦半導體自動化系統與人形機器人市場，經過產品驗證期後，2026年新產品陸續出貨，營運動能受到市場期待。

安格則是AI視覺與邊緣AI題材代表。安格近年從高速傳輸晶片供應商轉型為AI視覺系統整合平台業者，「AI之眼」生態系逐步成形，並整合欣普羅（6560）客製化相機模組、芯鼎AI視覺晶片、鈺寶低延遲通訊技術與安格高速介面能力，鎖定智慧製造、智慧物流、無人機、智慧安防等應用，後續也規劃延伸至機器人領域。

上銀積極布局AI人形機器人與專用機器人關鍵傳動元件，並受惠半導體與自動化需求升溫，滾珠螺桿、線性滑軌等主要產品交期拉長；公司也在COMPUTEX展示雙臂物流機器人、人形機器人核心模組、智慧夾爪等應用，呈現從精密傳動、致動到運動控制模組的布局。

所羅門是宇樹機器人的AI視覺系統夥伴，協助機器人完成遠距辨識、3D物件定位與自主行走等流程；公司董事長陳政隆也表示，旗下AI解決方案正朝軟硬整合模式發展，並有助提升平均銷售單價，現階段歐美客戶業務發展較快。

Google 德州 路透

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