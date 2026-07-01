聽新聞
0:00 / 0:00
導入AI代理系統 緯創、輝達聯手打造智慧工廠AI平台
ODM大廠緯創（3231）在強化AI伺服器產能建置的同時，也開始加碼布局智慧製造市場，以加速AI伺服器廠房智慧化，並與輝達（NVIDIA）共同建構Factory Agent Manager為核心的智慧工廠AI平台。
緯創指出，面對工廠數據量與營運複雜度持續提升，智慧工廠的核心已不只是單點自動化，必須構築具備全廠感知、即時分析與協作決策能力，這也是緯創推動智慧製造的重要目標。
緯創與輝達合作建構以Factory Agent Manager為核心的智慧工廠AI平台，在技術層面上，軟體端導入Factory Operations Blueprint（FOX）藍圖，作為Factory Agent Manager與Operational Agents的協作架構基礎，協助串聯跨系統數據與工廠營運流程；硬體端則運用輝達工業級邊緣AI加速運算平台，提供安全且低延遲的即時數據處理與邊緣推理能力。
透過此軟硬整合架構，該平台可串接不同製造與工廠營運場域的Operational Agents。同時，藉由多智能體協作（Multi-Agent Orchestration）機制進行橫向數據對接與協同分析，逐步發展出跨系統分析與工廠營運決策支援能力。
緯創與輝達雙方合作聚焦於智慧製造、設備監控、異常分析、製程優化與廠務營運等應用方向。在這套發展中的Agentic System（代理人系統），AI代理可協助加速異常追溯、瓶頸分析與製程優化，逐步落實「Factory Brain」的智慧化願景。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。