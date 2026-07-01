導入AI代理系統 緯創、輝達聯手打造智慧工廠AI平台

ODM大廠緯創（3231）在強化AI伺服器產能建置的同時，也開始加碼布局智慧製造市場，以加速AI伺服器廠房智慧化，並與輝達（NVIDIA）共同建構Factory Agent Manager為核心的智慧工廠AI平台。

緯創指出，面對工廠數據量與營運複雜度持續提升，智慧工廠的核心已不只是單點自動化，必須構築具備全廠感知、即時分析與協作決策能力，這也是緯創推動智慧製造的重要目標。

緯創與輝達合作建構以Factory Agent Manager為核心的智慧工廠AI平台，在技術層面上，軟體端導入Factory Operations Blueprint（FOX）藍圖，作為Factory Agent Manager與Operational Agents的協作架構基礎，協助串聯跨系統數據與工廠營運流程；硬體端則運用輝達工業級邊緣AI加速運算平台，提供安全且低延遲的即時數據處理與邊緣推理能力。

透過此軟硬整合架構，該平台可串接不同製造與工廠營運場域的Operational Agents。同時，藉由多智能體協作（Multi-Agent Orchestration）機制進行橫向數據對接與協同分析，逐步發展出跨系統分析與工廠營運決策支援能力。

緯創與輝達雙方合作聚焦於智慧製造、設備監控、異常分析、製程優化與廠務營運等應用方向。在這套發展中的Agentic System（代理人系統），AI代理可協助加速異常追溯、瓶頸分析與製程優化，逐步落實「Factory Brain」的智慧化願景。