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蘋果大漲產品價格TrendForce預估2026年全球筆電出貨將衰退13.6%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

蘋果（Apple）無預警調漲筆電與平板等產品價格，TrendForce 1日發布最新筆電產業研究，Apple全面調漲MacBook售價已改變過去市場認知，即便是高階品牌，也必須反映部分成本至終端市場，預料將更加強化消費者對筆電價格上升的預期心理，導致整體換機需求趨於保守。考量上半年供給改善帶來的提前拉貨效應，以及下半年需求透支與終端價格上升的影響，TrendForce預估2026年全球筆電出貨將衰退13.6%。

考量MacBook全面調漲將自第3季反映至終端市場、消費需求趨緩，TrendForce預估2026年Apple筆電出貨約2,310萬台。上半年受穩定的定價策略及MacBook Neo開賣強勁銷售支撐，表現優於預期，即便下半年動能放緩，預估全年出貨年增幅仍維持雙位數成長。

TrendForce表示，MacBook漲價可能縮小其與部分高階Windows機種間的價格重疊，促使價格敏感型消費者轉向Windows陣營。但在整體筆電價格普遍上升、消費市場需求轉弱的情況下，預料需求外溢有限，難以成為帶動整體市場回升的主要動能。

然而，和整體筆電市況相比，Apple全年表現仍較具韌性。Apple Silicon平台持續帶動既有用戶升級需求，加上macOS生態系與跨裝置整合優勢，有助於支撐其基本需求。不過，若終端價格上升對需求的抑制情況高於預期，不排除Apple後續出貨表現仍有進一步修正的可能。

TrendForce指出，由於AI server需求持續擴張，半導體供應鏈的資源排擠效應未見緩解，記憶體、電源管理IC及金、銅等關鍵原材料價格維持高檔，筆電整機成本結構持續承壓。但和2026年初相比，第2季主流價格帶CPU供應情況呈逐月改善，帶動品牌廠加速拉貨與提前出貨，2026上半年筆電出貨表現優於原先預期。

上半年需求提前兌現，意味著下半年可支撐市場的需求相對有限。隨著零組件成本逐步反映至終端售價，消費力道開始出現轉弱跡象。TrendForce說明，部分品牌已明顯感受到消費性需求疲軟，尤其入門及主流消費型產品價格敏感度明顯提高，消費者延長換機周期的現象逐步浮現。雖然商務換機與教育標案需求目前仍相對穩定，成為重要支撐力量，但仍不足以完全抵銷消費市場降溫的衝擊。

綜合上半年供給改善帶來的提前拉貨效應，以及下半年需求透支與終端價格上升的影響，TrendForce預估2026年全球筆電出貨將衰退13.6%。產業仍同時面臨兩大難題：AI server持續排擠記憶體及先進製程資源，供應吃緊與成本上升壓力短期內難以緩解；另一方面，終端市場對價格上漲的接受度逐步受到考驗。在供應受限與需求放緩的情況下，如何平衡成本轉嫁與終端需求，將成為品牌廠未來營運的最大挑戰。

筆電 蘋果 MacBook

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