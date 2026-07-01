7月1日起行動、市話全面導入「隱藏號碼」語音警示 提高民眾防詐意識

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，為因應詐騙集團利用「隱藏號碼電話」進行詐騙，要求三大電信事業自1日起針對「隱藏號碼電話」全面導入語音警示。

NCC表示，今日起民眾接聽隱藏號碼來電時，將先聽到國語：「這通是隱藏號碼電話，請注意。」及臺語：「這通是嘸號碼電話，要小心喔。」之語音警示，即時提醒民眾提高警覺，但民眾亦可於播放期間按下任意鍵直接跳過警示。

NCC說明，為防堵「隱藏號碼電話」詐騙，同時確保電信事業系統運作穩定並周全觀察民眾反饋，今年3月起要求三大電信事業先針對隱藏號碼行動受話端「試行」語音警示，中華電信、遠傳電信與台灣大哥大則分別於3月至6月陸續啟動試行，試行期間運作順暢且未接獲民眾負面反映，顯示該措施具相當可接受度，並具備全面推動之可行性。

NCC表示，根據內政部警政署統計資料顯示，在針對隱藏號碼電話採行「異常話務即時阻斷」及最新「行動受話端語音警示」等措施後，隱藏號碼詐騙案件已由去年七月高峰期一周93件，到今年5月、6月已持續降低至個位數字。另該會考量犯罪手法恐移轉至市內電話，決定擴大防護網。

中華電信也宣布，「固網隱藏號碼來話語音警示服務」正式上線。今年3月提供行動用戶「隱藏號碼來電語音警示」後，現在導入市內電話，全面啟動行動及市話語音警示機制，持續強化用戶通訊安全防護。

NCC也表示，考量仍有需透過隱藏號碼撥打電話的機關或機構，已要求三大電信事業針對發話端推出「白名單功能」，目前僅係開放「政府機關」及「NCC專案核准單位」申請，經核准加入白名單之門號撥打隱藏號碼電話時將不觸發語音警示。但受話端用戶若因個人需求不聽隱藏號碼語音警示，可隨時向電信事業申請辦理（如中華電信撥打12165語音專線）。

NCC特別強調，肯定中華電信、台灣大哥大及遠傳電信在此次「隱藏號碼電話」語音警示機制的開發與導入過程中，不計成本、全力響應國家打詐政策並落實企業社會責任的積極態度，表達由衷的肯定與感謝。