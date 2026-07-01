台亞：與德勝光電合約糾紛勝訴 全力追回相關帳款

針對近期周刊王等媒體報導「醫美騙局2／電子董座欠債千萬非首例！債主怒開發財車討債 台亞半導體也成受災戶」等內容，台亞半導體今天發布重大訊息指出，公司與德勝光電合約糾紛，經台灣桃園地方法院審理後，於2025年底判決台亞半導體全面勝訴。

台亞半導體表示，判決表明德勝光電應給付台亞交易貨款及相關損害賠償，且全案已判決確定。

台亞半導體說明，德勝光電2022年間向台亞半導體訂購4萬個特殊規格基板的封裝品，並約定由德勝光電提供特規基板、台亞負責晶片封裝加工，然而合約履行期間德勝光電卻出現嚴重違約行為，不僅在台亞依約順利完成首批7500個產品並多次通知受領時惡意違約、無故拒絕受領並遲不支付貨款，更違反合約協力義務，僅交付172個後便無故中斷，導致台亞無法完成後續產品，蒙受利益損失。

台亞半導體表示，在提起訴訟前，始終秉持最大善意，連續寄發存證信函與催告函，期盼對方履行義務，德勝光電均置之不理，為捍衛公司與全體股東權益，台亞在窮盡一切協商管道後果斷採取法律途徑，向台灣桃園地方法院提起損害賠償訴訟，並順利於2025年底取得全面勝訴的確定判決。

針對德勝光電未依判決履行賠償義務情形，台亞目前已依法積極展開後續程序，將透過法律途徑提供擔保、聲請假執行與強制執行，全力追回相關帳款與損失，以實際行動捍衛全體股東的最大利益。