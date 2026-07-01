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蝦皮購物與Meta推出Instagram聯盟行銷計畫 開拓創作者收益機會

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

蝦皮購物（Shopee）與Meta1日宣布於台灣、東南亞及巴西正式推出Instagram聯盟行銷合作夥伴計畫。透過此計畫，符合資格的創作者可將蝦皮購物聯盟行銷帳號連結至Instagram，發掘蝦皮購物聯盟行銷商品，透過Reels 與動態消息向受眾分享產品推薦，觀看者在蝦皮購物完成符合條件的購買後，創作者可獲得相應佣金收益。蝦皮購物成為Meta在美國以外首批Instagram聯盟行銷合作夥伴。

蝦皮購物擴大與其他平台的短影音購物結盟，2025年已參加Facebook聯盟行銷合作夥伴計畫，截至今年3月，全球已有超過500萬名創作者將Facebook帳號連結至蝦皮購物聯盟行銷帳號，約50%為首次加入蝦皮購物聯盟行銷計畫的新創作者。先前，蝦皮購物也加入YouTube Shopping 聯盟計畫成為合作夥伴。

透過合作，Meta與蝦皮購物讓創作者更容易透過產品推薦創造收益，幫助消費者在瀏覽日常社群內容時，自然發掘感興趣的商品。

蝦皮購物行銷長湯玉如表示，與Meta在Facebook聯盟行銷的成功合作，證明當內容、信任與購物三者結合時，創作者帶動的電商模式能夠發揮多大的影響力，希望將動能延伸到Instagram。

透過Instagram聯盟行銷合作夥伴計畫，符合資格的創作者可以將蝦皮購物聯盟行銷帳號連結至Instagram專業帳號，發掘並選擇蝦皮購物聯盟行銷產品，於Reels和動態消息中推薦。在單則內容中展示多項產品，並搭配購物圖示及「可賺取佣金」標籤，讓觀看者辨識推薦商品，從Instagram連結到蝦皮購物結帳，完成符合條件的購買後創作者即可獲得佣金收益。

Meta Facebook 巴西

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