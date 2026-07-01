蝦皮購物與Meta推出Instagram聯盟行銷計畫 開拓創作者收益機會
蝦皮購物（Shopee）與Meta1日宣布於台灣、東南亞及巴西正式推出Instagram聯盟行銷合作夥伴計畫。透過此計畫，符合資格的創作者可將蝦皮購物聯盟行銷帳號連結至Instagram，發掘蝦皮購物聯盟行銷商品，透過Reels 與動態消息向受眾分享產品推薦，觀看者在蝦皮購物完成符合條件的購買後，創作者可獲得相應佣金收益。蝦皮購物成為Meta在美國以外首批Instagram聯盟行銷合作夥伴。
蝦皮購物擴大與其他平台的短影音購物結盟，2025年已參加Facebook聯盟行銷合作夥伴計畫，截至今年3月，全球已有超過500萬名創作者將Facebook帳號連結至蝦皮購物聯盟行銷帳號，約50%為首次加入蝦皮購物聯盟行銷計畫的新創作者。先前，蝦皮購物也加入YouTube Shopping 聯盟計畫成為合作夥伴。
透過合作，Meta與蝦皮購物讓創作者更容易透過產品推薦創造收益，幫助消費者在瀏覽日常社群內容時，自然發掘感興趣的商品。
蝦皮購物行銷長湯玉如表示，與Meta在Facebook聯盟行銷的成功合作，證明當內容、信任與購物三者結合時，創作者帶動的電商模式能夠發揮多大的影響力，希望將動能延伸到Instagram。
透過Instagram聯盟行銷合作夥伴計畫，符合資格的創作者可以將蝦皮購物聯盟行銷帳號連結至Instagram專業帳號，發掘並選擇蝦皮購物聯盟行銷產品，於Reels和動態消息中推薦。在單則內容中展示多項產品，並搭配購物圖示及「可賺取佣金」標籤，讓觀看者辨識推薦商品，從Instagram連結到蝦皮購物結帳，完成符合條件的購買後創作者即可獲得佣金收益。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Gmail帳號太中二怎麼修改？3步驟換掉Google ID、還有次數限制
📢 難尋4G 599吃到飽「問客服也沒用」！內行5招成功拿低價方案
📢追劇神技！Netflix「隱藏代碼」曝光 輸入5碼韓劇全跳出、還有星爺專屬彩蛋
📢 前進《動物森友會》Xpark海洋生物互動展！動森特典帽子超可愛
📢DJI Osmo Pocket 4開箱！獨旅6大實測福岡、糸島拍照攝影 還能拍富士山超勸敗
📢 小米Xiaomi 17T Pro開箱！徠卡長焦拍攝絕美人像、捕捉排球少年熱血瞬間
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。