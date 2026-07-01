圓展宣布於韓國設立全新子公司 拓展東北亞市場

圓展（3669）1日宣布於韓國設立全新子公司，為圓展深化亞洲市場版圖的關鍵里程碑，更展現集團推進全球化戰略、優化整體組織架構的決心。未來，韓國子公司將作為深耕當地的核心引擎，全面加速優質影音、視訊會議及智慧醫療等產品線在韓國市場滲透率。

圓展科技總經理郭昱廷表示，「全球市場瞬息萬變，企業的組織架構必須同時具備『跨國集團的厚實資源』與『在地新創的靈活彈性』。此次韓國子公司的成立，正是圓展全球化戰略的一大步。我們透過優化整體組織架構，將決策核心與服務前線拉得更近，以便用最快的速度回應韓國在地客戶的需求」。

活化在地合作夥伴與既有通路：圓展過去在韓國與當地夥伴已有深厚的合作基礎。新子公司成立後，將整合並活化原有的代理商與經銷通路，將「點」的銷售升級為「面」的在地服務網絡；同時，也能更直接地與當地的技術供應鏈、軟體生態系進行深度對接，創造具備排他性的在地化解決方案。

提升集團財務表現：透過在地子公司直接主導高毛利產品（智慧協作視訊系統、AI自動追蹤攝影機、醫療級PTZ攝影機）切入當地剛性需求市場，精準布局通路，將有效縮短銷售循環，為圓展帶入更穩健的營收成長。此外，韓國子公司透過共享台灣總部深厚的研發能量與高品質整合製造實力，省去重複建置成本，可望進一步提升圓展整體獲利能力。

面對韓國近年對於企業數位轉型與遠距醫療的強勁需求，圓展韓國子公司將以高彈性的營運模式，結合台灣總部的產銷實力，為韓國市場帶來更即時、更精準的AI影音解決方案，為集團下一波成長注入強勁動能。