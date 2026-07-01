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甫宣布組織調整及高階人事任命案 友達將於7/30召開法人說明會

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁。記者李珣瑛／攝影
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁。記者李珣瑛／攝影

近日蟬聯台股成交量排行榜冠軍的友達（2409），1日甫宣布組織調整及高階人事任命案，並公告將於7月30日召開2026年第2季線上法人說明會。

友達今年5月合併營收238.38億元，月增7.9%，年減1.4%。累計今年前五個月合併營收1,149.7億元，年減3.7%。

友達 營收

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