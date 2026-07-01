友達宣布組織調整及高階人事任命 深化AI布局加速轉型發展

友達（2409）光電持續推進營運轉型，1日宣布組織調整及高階人事任命，以驅動事業布局平衡發展，加速公司邁向以顯示技術為核心的解決方案關鍵供應商，支撐長期成長動能。

友達在顯示領域積累30年的技術研發與製造底蘊，建構紮實的客戶關係與產業生態鏈，近年以「顯示科技」、「智慧移動」、「垂直場域」三大策略營運支柱，深化高值化解決方案事業布局，並透過三大支柱事業群公司化運作之策略，帶動各領域業務成長；同時，更積極接軌AI世代，宣布新設「創新研究院」，作為集團前瞻技術研發與創新應用核心推動平台，對應市場趨勢創新專案項目，從技術研發、產學合作、客戶開發到供應鏈整合，建立堅實的商業化發展體系，為加速創新落地提供強力後盾。

友達董事長暨集團執行長彭双浪表示：「友達的轉型奠基於30年深厚的產業基礎，致力推動高值化創新。隨著三大策略營運支柱與創新事業逐步成形，公司透過專業團隊與資源整合，進一步強化營運韌性。長期以來，友達深耕人才培育，此次新任高階管理團隊的布局，不僅健全了實力堅強的接班梯隊，更展現組織調整後的全新價值，為公司長期永續發展奠定穩固磐石。」

因應組織調整及轉型推動，友達宣布相應的高階人事及職務最新任命如下：

顯示科技 （Display）：任命陳建斌為友達顯示科技事業總經理，綜理電視、資訊、移動裝置及系統方案應用等多元產品之研發、市場營銷、生產製造與供應鏈管理，帶領團隊發揮垂直整合綜效，提升整體營運效能並加速事業成長。

智慧移動 （Mobility Solutions）：任命徐文浩博士為子公司友達智慧移動董事長暨總經理，透過「顯示／人機介面、車用運算、智慧車聯」三大核心技術範疇，結合創新的智慧座艙解決方案，建立差異化競爭優勢，促進公司在全球汽車產業中的整體價值版圖。

垂直場域（Vertical Solutions）：由子公司達擎主導相關業務，達擎董事長暨總經理吳宜芳於2025年5月就任，帶領團隊拓展智慧零售、醫療、教育暨企業等多元應用場域，提供軟硬整合的全方位智慧顯示解決方案，進一步擴展集團子公司於各項垂直場域事業布局。

創新研究院 （Institute of Innovation & New Venture）：任命友達技術長廖唯倫博士擔任創新研究院院長，擘劃前瞻的技術開發藍圖，掌握Micro LED創新突破，並管理轄下CPO光通訊、AR眼鏡及低軌衛星通訊天線專責團隊，整合三大事業在基礎研究的資源，加速技術創新落地與產品商業化進程。

「顯示科技」、「智慧移動」、「垂直場域」三大支柱事業及「創新研究院」將向友達總經理暨集團營運長柯富仁博士匯報。在這次組織轉型布局中，友達的三大策略營運支柱平衡發展並產生互補綜效，期望傳達市場對友達的認知為「不再只是一家面板公司」。

近年來，在總經理柯富仁豐富市場經驗的帶領下，無論在各大展會或對外與投資人、社會大眾的溝通上，皆可感受到友達正穩步邁向「解決方案供應商」的目標。期盼透過這些努力，能為公司創造持續穩定的獲利，讓市場具體看見友達轉型後的價值。