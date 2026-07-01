電信金融雙盾阻詐！臺網攜手三大電信啟動「MID Plus」

公私協力科技阻詐再升級，臺灣網路認證公司TWCA（臺網）1日攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信巨頭，及第一銀行、玉山銀行、臺灣中小企銀，宣布啟動新一代「MID Plus（MID+）」行動身分認證服務，導入GSMA國際標準，跨時空動態，積極阻詐，建構全民數位信任生態系。

網路詐騙蔓延全球，面對詐騙猖獗，個人行動門號成為個人數位身份認證的關鍵命脈，臺網與電信三雄加上金融業者攜手，啟動新一代「MID Plus」，代表臺灣正式導入國際 GSMA Open Gateway 標準，透過電信端與金融端的跨界數據串聯，建構臺灣數位信任生態系的最高防禦標準。

國家通訊傳播委員會主任委員陳崇樹、數位發展部政務次長楊佳玲及金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、臺灣網路認證董事長李榮琳、中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪，以及多家金融機構董總共同出席啟動儀式，宣示政府對科技阻詐的堅定決心，見證臺灣數位身分防禦力接軌國際的歷史性一刻。

2018年臺網攜手電信及金融業者，打造行動身份識別服務（MID），奠定台灣身份識別及資料何時的信任基礎，落實姓名與門號的核心驗證，更廣泛應用在行動報稅、金融保險服務，以及健保、關稅等政府服務，現在透過MID報稅的比重已經來到六成。

現在響應政府「公私協力科技阻詐」政策，加上數位環境邁向全球化與高科技化，全新「MID Plus」服務導入國際電信標準GSMA API，將防禦維度推升至「時間」與「空間」的動態層次。

簡志誠表示，在網路世界提供金融等任何服務，必須透過有效的機制進行身份認證，電信公司擁有最可靠網路能力，加上數位憑證技術，及金融防詐需求，三個組合成為新一代「MID Plus」發展關鍵；電信業者開發Open Gateway API，金融等各業者可透過此介面來訊電信業者，再次確認身份，包含是否「近期更換SIM卡」，以及是否人在「國外」漫遊等兩大關鍵資訊。

林之晨認為，啟動開放API機制，未來不同產業業者可以透過與電信業者合作，進行認證等，更安全使用各種服務，更達到防詐目標，未來可望發展更多元創新服務，讓台灣成為全球數位生活的示範經濟體。

井琪指出，國際電信業者發展Open Gateway API，其實一開始並非為了防詐，只是希望可以促進5G網路變現服務；但對台灣來說，數位生活好方便，但詐騙也好猖獗，所以要好小心，尤其錢在哪裡，詐騙就在哪裡，銀行就成為詐騙鎖定焦點，在詐騙集團鎖定金流流出消費者帳戶時，電信業者可以協助銀行進行身份認證，對於人民財產多做一點保障，因此三家電信業者在競爭的情況下，又三方合作，難得齊聚一堂，就是為「防詐、打詐」。