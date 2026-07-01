快訊

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

電信金融雙盾阻詐！臺網攜手三大電信啟動「MID Plus」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

公私協力科技阻詐再升級，臺灣網路認證公司TWCA（臺網）1日攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三大電信巨頭，及第一銀行、玉山銀行、臺灣中小企銀，宣布啟動新一代「MID Plus（MID+）」行動身分認證服務，導入GSMA國際標準，跨時空動態，積極阻詐，建構全民數位信任生態系。

網路詐騙蔓延全球，面對詐騙猖獗，個人行動門號成為個人數位身份認證的關鍵命脈，臺網與電信三雄加上金融業者攜手，啟動新一代「MID Plus」，代表臺灣正式導入國際 GSMA Open Gateway 標準，透過電信端與金融端的跨界數據串聯，建構臺灣數位信任生態系的最高防禦標準。

國家通訊傳播委員會主任委員陳崇樹、數位發展部政務次長楊佳玲及金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、臺灣網路認證董事長李榮琳、中華電信董事長簡志誠、台灣大哥大總經理林之晨、遠傳電信總經理井琪，以及多家金融機構董總共同出席啟動儀式，宣示政府對科技阻詐的堅定決心，見證臺灣數位身分防禦力接軌國際的歷史性一刻。

2018年臺網攜手電信及金融業者，打造行動身份識別服務（MID），奠定台灣身份識別及資料何時的信任基礎，落實姓名與門號的核心驗證，更廣泛應用在行動報稅、金融保險服務，以及健保、關稅等政府服務，現在透過MID報稅的比重已經來到六成。

現在響應政府「公私協力科技阻詐」政策，加上數位環境邁向全球化與高科技化，全新「MID Plus」服務導入國際電信標準GSMA API，將防禦維度推升至「時間」與「空間」的動態層次。

簡志誠表示，在網路世界提供金融等任何服務，必須透過有效的機制進行身份認證，電信公司擁有最可靠網路能力，加上數位憑證技術，及金融防詐需求，三個組合成為新一代「MID Plus」發展關鍵；電信業者開發Open Gateway API，金融等各業者可透過此介面來訊電信業者，再次確認身份，包含是否「近期更換SIM卡」，以及是否人在「國外」漫遊等兩大關鍵資訊。

林之晨認為，啟動開放API機制，未來不同產業業者可以透過與電信業者合作，進行認證等，更安全使用各種服務，更達到防詐目標，未來可望發展更多元創新服務，讓台灣成為全球數位生活的示範經濟體。

井琪指出，國際電信業者發展Open Gateway API，其實一開始並非為了防詐，只是希望可以促進5G網路變現服務；但對台灣來說，數位生活好方便，但詐騙也好猖獗，所以要好小心，尤其錢在哪裡，詐騙就在哪裡，銀行就成為詐騙鎖定焦點，在詐騙集團鎖定金流流出消費者帳戶時，電信業者可以協助銀行進行身份認證，對於人民財產多做一點保障，因此三家電信業者在競爭的情況下，又三方合作，難得齊聚一堂，就是為「防詐、打詐」。

中華電信 遠傳電信 玉山銀行

延伸閱讀

防詐騙 NCC：7月1日起 行動、市話全面導入隱藏號碼語音警示

愛立信：全球5G 用戶攀升至31億 2031年底前將達64億

虛擬資產服務法三讀 VASP公會：台灣數位金融邁新里程

中華資安董事長異動 中華電信技術長黃志雄接任

相關新聞

SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。

友達將於7月30日召開法人說明會

近日蟬聯台股成交量排行榜冠軍的友達（2409），1日甫宣布組織調整及高階人事任命案，並公告將於7月30日召開2026年第2季線上法人說明會。

先進製程推升 日本設備供應鏈能見度提升 兩檔日股半導體ETF再創新高

在AI晶片需求持續強勁與高頻寬記憶體（HBM）供給緊繃的帶動下，全球半導體設備投資動能持續升溫，尤以日本設備供應鏈能見度提升最為顯著，日經指數1日延續前一交易日上漲走勢，早盤一度大漲1,500點，激勵台灣掛牌日股半導體ETF同步攀高，包含中信日本半導體（00954），台新日本半導體（00951），終場分別收漲3.08%、2.86%，雙創掛牌以來新高價。

友達宣布組織調整及高階人事任命 深化 AI 布局加速轉型發展

友達（2409）光電持續推進營運轉型，1日宣布組織調整及高階人事任命，以驅動事業布局平衡發展，加速公司邁向以顯示技術為核心的解決方案關鍵供應商，支撐長期成長動能。

青雲：無從事伺服器晶片交易 高階主管遭羈押將配合司法單位調查

青雲（5386）1日公告表示，該公司高階主管遭羈押乙事，將配合司法單位調查，同時，青雲總經理職務暫由邱陳振為代理總經理。

微軟：台灣製造、醫療業 AI Agent 導入領先全球 金融業相對落後

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。