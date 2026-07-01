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中嘉、驊訊文創、美華影音 打造 AI 家庭影音娛樂

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

隨著AI技術與寬頻應用加速融入日常生活，居家娛樂正朝向智慧化、互動化及連網化發展。針對此一市場趨勢，中嘉寬頻1日宣布，驊訊文創、美華影音，打造AI家庭影音娛樂，不僅開創家庭娛樂新模式，更是中嘉寬頻實踐「AI數位生活服務整合者」前瞻布局的重要里程碑。

「驊訊文創」是全球PC周邊音訊IC領導廠商驊訊電子旗下子公司，K歌生態鏈的優質K歌品牌「Kuro酷樂」，以及「美華影音」則是深耕台灣市場多年的卡拉OK曲庫龍頭，中加指出，締結多方戰略合作，整合高速光纖網路、AI軟硬體音訊技術、與內容曲庫領域各自的核心優勢，共同打造全新型態的「智慧連網家庭KTV」服務。

中嘉集團總經理陳佐銘表示，AI時代正加速改變人們生活型態與消費習慣，網路也從基礎連線工具，轉為驅動智慧生活發展的重要引擎。中嘉寬頻長期深耕台灣寬頻市場，除持續提升網路服務品質，也積極導入創新科技，並與不同領域夥伴合作，拓展多元應用場景。此次攜手驊訊文創與美華影音推出智慧連網家庭KTV加值服務，是中嘉寬頻布局智慧家庭娛樂生態系的重要一步。透過在網路、技術與內容上的跨界整合，為消費者創造更豐富的數位生活體驗，共同擘劃AI家庭娛樂發展新藍圖。

驊訊文創總經理鄭期康提到，消費者對家庭娛樂的期待，已從單一設備功能轉向雲端連網、AI智慧與社交互動的整合體驗。驊訊文創深耕數位音樂與娛樂科技多年，結合美華影音正版卡拉OK曲庫，以及合作夥伴昇鼎國際旗下「Kuro酷樂」在地K歌品牌與經銷通路，已建構涵蓋音樂版權代理、雲端平台、軟硬體整合及AI技術的垂直整合服務。此次再結盟中嘉寬頻高速、穩定的光纖網路，可充分發揮多方跨界合作的綜效，讓消費者以訂閱方式在家即可享受專業KTV的串流歡唱體驗，並透過持續更新的曲庫與AI評分功能，滿足不同世代家庭成員的娛樂需求。

中嘉寬頻指出，首波推出結合寬頻月租的一站式居家KTV創新方案—「K歌霸」。消費者使用寬頻上網服務的同時，也可在家中輕鬆打造高自由度且不受時間限制的專屬歡唱空間，無論想獨自練歌、與親友歡唱、或作為兒童與長輩的日常健康休閒，皆可滿足。亦可一次解決傳統卡拉OK設備昂貴、占空間、曲庫更新不易，以及KTV包廂需預約等候、單次消費較高與缺乏評分互動娛樂等痛點。

美華影音的伴唱曲庫，涵蓋跨年代的國語、台語與粵語經典歌曲，支援分軌導唱與逐字歌詞，可依需求關閉導唱或切換輕導唱。系統亦支援YouTube®平台曲庫及手機分享匯入點歌，提供歐美、K-pop、日語等多國歌曲。雲端曲庫可自動更新，省去額外灌歌的時間與費用，讓使用者隨時歡唱熱門新曲。

中嘉 驊訊 品牌

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