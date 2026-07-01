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青雲：無從事伺服器晶片交易 高階主管遭羈押將配合司法單位調查

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

青雲（5386）1日公告表示，該公司高階主管遭羈押乙事，將配合司法單位調查，同時，青雲總經理職務暫由邱陳振為代理總經理。

青雲強調，該公司將全力配合檢調單位調查，公司營運一切正常，對財務業務無重大影響。青雲指出，該公司並無從事伺服器晶片交易，該高階主管係因配合檢調偵辦而遭羈押。

伺服器 晶片 主管

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