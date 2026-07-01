青雲：無從事伺服器晶片交易 高階主管遭羈押將配合司法單位調查

在AI晶片需求持續強勁與高頻寬記憶體（HBM）供給緊繃的帶動下，全球半導體設備投資動能持續升溫，尤以日本設備供應鏈能見度提升最為顯著，日經指數1日延續前一交易日上漲走勢，早盤一度大漲1,500點，激勵台灣掛牌日股半導體ETF同步攀高，包含中信日本半導體（00954），台新日本半導體（00951），終場分別收漲3.08%、2.86%，雙創掛牌以來新高價。

2026-07-01 15:34