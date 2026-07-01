快訊

實測Apple Pay刷北捷！1秒進站如日本西瓜卡 但有3尷尬

行政院最快2日拍板軍公教調薪方案 法制化一併討論

台股勁揚893點站穩47,000點 台積電尾盤拉一把重回2,500元

聽新聞
0:00 / 0:00

AI改變行動網路流量型態 愛立信：AI原生6G網路標準化2028年完成制定

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
電信設備大廠發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」，2026年第一季全球5G用戶數已突破30億戶大關、達31億戶，並預期於2031年底前擴大至64億戶以上。圖左為台灣愛立信總經理周大企、圖右為台灣愛立信雲事業群協理魏逸國。記者馬瑞璿／攝影
電信設備大廠發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」，2026年第一季全球5G用戶數已突破30億戶大關、達31億戶，並預期於2031年底前擴大至64億戶以上。圖左為台灣愛立信總經理周大企、圖右為台灣愛立信雲事業群協理魏逸國。記者馬瑞璿／攝影

人工智慧（AI）時代來臨，不只改變人們的日常生活習慣、工作狀態，就連網路使用行為模式也將出現大幅度改變。台灣愛立信總經理周大企指出，隨著實體AI即將到來，行動網路流量型態將發生根本性改變，正從資料中心的集中式模型，轉向分散式、自治型AI代理，並廣泛嵌入各類裝置、車輛與城市之中。行動網路成為支撐多元需求的關鍵智慧基礎建設。面向未來，6G標準化討論已經展開，AI原生6G網路標準化也將於2028年完成制定。

電信設備大廠發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」，2026年第一季全球5G用戶數已突破30億戶大關、達31億戶，並預期於2031年底前擴大至64億戶以上。其中，包含台灣的東北亞地區，預期將於2031年前後達到90%以上的5G用戶滲透率。

隨著用戶規模持續擴張，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。

AI正加速推動智慧裝置與應用型態演進，從智慧手機、AI/AR（擴增實境）智慧眼鏡，到自動駕駛車輛與各類穿戴式裝置，皆將成為人機互動與即時資料傳輸的新入口。其中，AI/AR智慧眼鏡雖處市場早期階段，2025年全球出貨量已約達1000萬台，且預測未來數年可望維持雙位數成長。

不同於過去行動網路流量多以下行為主，AI驅動應用更仰賴影像、感測資料與即時情境資訊的上傳。情境模擬顯示，2031年上行流量將較2025年增加三倍，推動行動網路強化上行傳輸、低延遲與即時處理能力，以支援AI時代更高頻、更即時且更複雜的連網需求。

行動通訊產業正加速邁向以AI為核心的次世代網路架構，6G相關標準化討論亦持續升溫。

「愛立信行動趨勢報告」報告指出，首批可實施的6G技術規範預計將於2028年底至2029年初完成定案，首波商用6G服務則有望於2030年前後推出。全球6G用戶數預估將於2031年底達約1.8億戶，若6G導入速度加快，實際市場成長規模預期將顯著高於目前預測水準。

愛立信

延伸閱讀

智慧眼鏡2025年全球出貨量破千萬 愛立信：AI 加速智慧裝置演進

愛立信：全球5G 用戶攀升至31億 2031年底前將達64億

微軟2026工作趨勢指數報告：AI Agent活躍數量較去年成長15倍

遠傳AI加持智慧醫療 前進Medical Taiwan 2026

相關新聞

SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。

青雲：無從事伺服器晶片交易 高階主管遭羈押將配合司法單位調查

青雲（5386）1日公告表示，該公司高階主管遭羈押乙事，將配合司法單位調查，同時，青雲總經理職務暫由邱陳振為代理總經理。

微軟：台灣製造、醫療業 AI Agent 導入領先全球 金融業相對落後

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。