AI改變行動網路流量型態 愛立信：AI原生6G網路標準化2028年完成制定

人工智慧（AI）時代來臨，不只改變人們的日常生活習慣、工作狀態，就連網路使用行為模式也將出現大幅度改變。台灣愛立信總經理周大企指出，隨著實體AI即將到來，行動網路流量型態將發生根本性改變，正從資料中心的集中式模型，轉向分散式、自治型AI代理，並廣泛嵌入各類裝置、車輛與城市之中。行動網路成為支撐多元需求的關鍵智慧基礎建設。面向未來，6G標準化討論已經展開，AI原生6G網路標準化也將於2028年完成制定。

電信設備大廠發布最新一期「愛立信行動趨勢報告」，2026年第一季全球5G用戶數已突破30億戶大關、達31億戶，並預期於2031年底前擴大至64億戶以上。其中，包含台灣的東北亞地區，預期將於2031年前後達到90%以上的5G用戶滲透率。

隨著用戶規模持續擴張，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。

AI正加速推動智慧裝置與應用型態演進，從智慧手機、AI/AR（擴增實境）智慧眼鏡，到自動駕駛車輛與各類穿戴式裝置，皆將成為人機互動與即時資料傳輸的新入口。其中，AI/AR智慧眼鏡雖處市場早期階段，2025年全球出貨量已約達1000萬台，且預測未來數年可望維持雙位數成長。

不同於過去行動網路流量多以下行為主，AI驅動應用更仰賴影像、感測資料與即時情境資訊的上傳。情境模擬顯示，2031年上行流量將較2025年增加三倍，推動行動網路強化上行傳輸、低延遲與即時處理能力，以支援AI時代更高頻、更即時且更複雜的連網需求。

行動通訊產業正加速邁向以AI為核心的次世代網路架構，6G相關標準化討論亦持續升溫。

「愛立信行動趨勢報告」報告指出，首批可實施的6G技術規範預計將於2028年底至2029年初完成定案，首波商用6G服務則有望於2030年前後推出。全球6G用戶數預估將於2031年底達約1.8億戶，若6G導入速度加快，實際市場成長規模預期將顯著高於目前預測水準。