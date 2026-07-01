AI主旋律響起 海外主動式ETF續揚

美國科技股強勢反彈，1日海外主動式ETF股價全面續揚，AI題材續為盤面主旋律，包括主動元大AI新經濟（00990A）、主動統一全球創新（00988A）、主動群益美國增長（00997A）、主動摩根美國科技（00989A），漲幅約在1.8%以上，再次印證AI浪潮下的巨大投資機會。

法人分析，全球AI軍備競賽延續，企業、國家資金加速挹注，近日包括南韓宣布推動大型AI與半導體投資計畫，三星與SK海力士共同投資5,180億美元打造全新晶片生產聚落；美國則對「聯邦政府直接入股主要 AI 企業」持開放態度，並引導各國半導體業入美設廠，凸顯出AI即國力的現況。

國內掛牌的AI主動式ETF，目前已是投資人快速布局相關概念股的重要工具，以指標的00990A成分股來看，持股集中於記憶體、被動元件等進入結構性供不應求的強勢題材，創造00990A今年上半年績效突破103%亮眼成績。

雖近期市場雜音干擾股市表現，但AI題材基本面實在太強且遠未終結，投資主旋律將延續。統計美伊衝突（3月31日）股市反彈以來，聚焦AI的00990A除了迅速重返新高走勢，三個月（截至6月30日）更上漲83.89%的績效。

主動元大AI新經濟（00990A）研究團隊表示，AI產業已從過去的技術驗證階段，逐步邁向商業化落地，觀察全球科技龍頭財報表現，皆已看見實際獲利貢獻， AI需求處於快速成長階段。隨著AI產業成熟度提升，產業受惠範圍可望逐步擴大，包括軟體、醫療、消費服務、公用事業及國防科技等領域，皆有望透過AI導入提升生產力並創造新需求，使整體AI產業極具投資價值。