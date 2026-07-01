達明 AI 協作機器人 導入廣達德國車載生產線

協作機器人大廠達明（4585）1日宣佈，AI協作機器人成功導入集團母公司─廣達（2382）位於德國的車用電腦及車用電子產品製造工廠，雙方透過整合集團資源共同協作，針對高複雜度的車載自動化光學檢測（AOI）進行產線全面智慧化升級，為全球電動車與自駕車的高階製造立下標竿。

先進駕駛輔助系統（ADAS）所需的車用電子控制單元屬於具備高度整合與強大運算能力之產品，單一主機板上的零組件數量高達近5,000顆，高密度車規電路設計生產與製造流程亦高度複雜，達明機器人之AI協作機器人順利導入廣達位於德國的車載生產線，成功突破製造瓶頸並提升整體生產效率。

達明表示，因應多元化車廠規格與系統整合需求，集團亦提供搭載 Qualcomm Snapdragon Ride Flex（SA8775P）的版本，支援 ADAS 與 IVI (In-Vehicle Infotainment)整合應用，透過單一晶片即可動態調配算力，在駕駛輔助與座艙體驗之間取得最佳平衡，展現高度彈性與平台化優勢。在此類需即時處理龐大數據的高效能、高密度車規電路板的生產製造過程中，確保出廠品質是首要任務，全面導入 AI 自動化檢測成為雙方深化合作的關鍵契機。

為達到頂規車用電子控制單元之製造與生產，廣達集團位於德國的車載生產線已全面引進達明AI協作機器人解決方案，此一解決方案深度整合精密運動控制與強大AI視覺技術，展現卓越的綜合 AOI 檢測能力，確保高效能、高規格車規電路板的出廠品質。

達明協作機器人的產品特點包括：生產履歷：透過精準掃描QR Code與PCBA 標籤OCR 辨識，自動讀取並連結生產資訊，實現生產追溯；組裝驗證：進行工件視覺特徵定位，並針對連接器、螺絲鎖附狀態、以及水冷管膠套等關鍵組件，進行精準的偵錯檢查與安裝確認；即時異常偵測與外觀瑕疵檢測：即時辨識產線上的異物、缺件等不良品，並進行多點位的外觀瑕疵檢測，確保產品整體的完整性。

廣達電腦副總經理暨車載事業群總經理鍾素華副總表示，廣達持續推動全球製造據點的智慧化與自動化升級，並以嚴謹的品質管理滿足車載電子產品對可靠性與一致性的高度要求。此次導入達明機器人的 AI 視覺與協作機器人解決方案，有助於提升檢測流程的效率與穩定性，也展現廣達集團在智慧製造與車載電子領域持續精進的承諾。

達明機器人黃識忠營運長表示，非常榮幸能與全球電子製造領導者廣達深度合作。這次在德國廠的成功應用，不僅證明了我們的解決方案能滿足最嚴苛的車規級標準，更展現了雙方共同推動未來車載生產自動化的實力。