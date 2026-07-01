施振榮：文化傳承的「企業家族」比「家族企業」更能永續

宏碁（2353）集團創辦人施振榮為企業傳承永續開新路，他指出，宏碁即將邁入50週年，一路開枝散葉，如今以王道文化傳承的AAQW企業家族已有46家上市櫃企業，相信這種以文化傳承的「企業家族」新模式，比起血緣傳承的「家族企業」更能永續，走出企業永續的新王道。

施振榮表示，宏碁創立於1976年，今年已邁入50週年。宏碁在1992年第一次企業再造時提出「群龍計畫」（目標培訓100位總經理），當年並喊出「21 in 21」（21世紀要有21家上市公司），如今泛宏碁企業家族—AAQW（Acer、AUO、Qisda、Wistron）旗下上市櫃公司已達46家，遠超過當初的目標。

施振榮是在2004年底60歲時退休，當時他交棒給三位專業經理人，而後成為ABW（Acer、BenQ、Wistron）企業家族，之後BenQ再分為Qisda與AUO，形成如今的AAQW企業家族。

施振榮指出，AAQW企業家族很重要的一個特色是由專業經理人傳承，是基於文化與價值觀的傳承，這與血緣傳承的家族企業不同，這樣的傳承模式可謂是有別於歐美亞的新模式，且在AAQW企業家族上落實實踐，並證明可行。

他並分析說，企業家族（Business Family）是合併報表形成企業集團，企業透過內部創業、投資子公司、併購企業等等方式，只要納入合併報表，便形成一個企業集團。可以比喻成「親生子」與「養子」共同組成一個大家庭，重點不是來源，而是共同創造價值。

此外，企業家族是由專業經理人經營，透過專業經理人制度一代傳承一代，每家企業都是獨立的生命體，獨立運作並追求永續發展，這與傳統家族企業（Family Business）的運作方式有很大的差異。

施振榮並說，「真正能讓企業永續的，是文化。因此，企業最後要形成共同文化—例如王道文化（New WangDao Culture），才能讓所有專業經理人朝願景共同努力打拼，不是替老闆工作，而是共同創造價值。文化超越血緣，使命超越職位。最終方能形成一個以共同文化連結的企業家族。」

AAQW企業家族去年營收規模已接近1,000億美元，如果今年能夠成長三成，以1,300億美元的年營收規模，在日本約是僅次於Toyota豐田汽車及Honda本田汽車的規模，可排名第三。今年甚至有機會超過美國GE當年分拆成三家企業：GE Aerospace（航太）、GE Vernova（能源）、GE HealthCare（醫療設備）加起來的營收規模（三家企業2025年營收合計1,046億美元）。

施振榮強調，真正的傳承，不只是把公司交給下一代，而是建立一套共同的價值觀、治理機制與文化，讓不同企業、不同世代都能在共同理念下持續創造價值、平衡利益、永續發展。這正是新王道所追求的 21 世紀領導之道。