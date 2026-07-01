映泰推出邊緣AI系統 進軍工業自動化領域
映泰（2399） 1日宣布推出 EdgeComp MS-NAT5000，這是一款小型但算力強大的邊緣AI運算系統，整合 NVIDIA Jetson Thor T5000模組，將生成式AI、視覺智慧與即時感測器處理能力直接帶入工業與自動化應用場域。
EdgeComp MS-NAT5000專為系統整合商、AI軟體開發者、智慧製造、城市、零售解決方案供應商，以及進階自動化機械開發者打造，可滿足先進邊緣AI部署需求。隨著邊緣AI應用持續演進，AI系統必須能在本地端處理資料、以低延遲做出決策，並將智慧推論轉化為實際行動。
針對實體AI與自主機器部署，EdgeComp MS-NAT5000提供感知、導航、感測器融合與智慧控制所需的運算效能與連線能力。從自主移動機器人、倉儲物流系統，到無人配送車、農業機械與營建自動化，該系統皆可支援在複雜真實環境中運作的AI應用。
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