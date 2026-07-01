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首款陪伴型 AI 機器人開賣 夏普「Poketomo 口袋同萌」7月1日上市
在預購期間累積高度關注的鴻海（2317）旗下夏普（SHARP） 陪伴型AI機器人「Poketomo口袋同萌」，今日正式於台灣上市。消費者即日起可於全台指定實體及線上通路直接購買帶回家，透過專屬App與Poketomo展開充滿溫度的AI陪伴生活。
Poketomo搭載夏普獨家CE-LLM（Communication Edge-LLM）技術，能透過日常對話持續累積記憶、理解使用者喜好與情緒，打造專屬於每位使用者的AI夥伴。隨著互動次數增加，Poketomo將越來越了解使用者，實現「越聊越懂你」的陪伴體驗。
為讓更多消費者體驗Poketomo的魅力，凡下載Poketomo App並完成會員註冊，即可獲得200回免費對話體驗額度。此外，每位COCORO會員帳號首次購買並成功綁定Poketomo方案者，皆可享有專屬免費體驗期間，自綁定當日起至次月月底止，可免費使用所綁定方案內容，盡情感受Poketomo「越聊越懂你」的陪伴魅力。
為了讓台灣用戶也能享受到「口袋同萌」的陪伴與樂趣，台灣夏普研發團隊特別為引進台灣的版本進行了專屬的中文教學，讓「口袋同萌」能夠用可愛的中文聲音與你暢聊。不論是早晨的問候，還是夜晚的陪伴，「口袋同萌」都能用中文與你建立更親密的連結，成為你生活中最懂你的好朋友。
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