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愛立信：全球5G 用戶攀升至31億 2031年底前將達64億
國際電信設備大廠愛立信1日舉行行動趨勢論壇，並發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，報告指出，2026年第1季全球5G用戶數已突破30億大關，達31億用戶，預期於2031年底前擴大至64億以上，包含台灣在內的東北亞地區5G滲透率將達90%以上。
《愛立信行動趨勢報告》分享最新全球行動通訊產業用戶與流量數據，以及5G、AI與未來6G行動通訊市場的發展方向。
《愛立信行動趨勢報告》指出，2026年第1季全球新增1.62億5G用戶，5G用戶總數達到31億，並預期於2031年底前擴大至64億以上，其中，包含台灣的東北亞地區預期將於2031年前後達到90%以上的5G用戶滲透率。
愛立信指出，隨著用戶規模持續擴張，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。
從應用場景分析，愛立信觀察，無線家用寬頻（Fixed Wireless Access, FWA）為5G重要的變現應用場景之一。最新一期報告顯示，全球已有83%的電信商推出FWA服務方案，其中推出5G FWA服務的電信業者比例更達71%，較一年前的57%顯著提升，為過去四年來最大年度增幅。
愛立信指出，包括台灣等多個市場的電信商已推出全新FWA服務，報告特別指出，FWA服務獲得台灣電信市場關注，並成為全新營收成長機會。
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