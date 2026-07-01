智慧眼鏡2025年全球出貨量破千萬 愛立信：AI 加速智慧裝置演進

愛立信認為，進入AI時代，更加速推動智慧裝置與應用形態演進，其中更觀察AI、AR智慧眼鏡雖處市場早期階段，2025年全球出貨量已約達1,000萬台，且預測未來數年可望維持雙位數成長。

愛立信認為，從智慧手機、AI/AR智慧眼鏡，到自動駕駛車輛與各類穿戴式裝置，皆將成為人機互動與即時資料傳輸的新入口。

也因為AI驅動智慧裝置演進，行動網路需求也產生明顯的改變，愛立信指出，不同於過去行動網路流量多以下行為主，AI驅動應用更仰賴影像、感測資料與即時情境資訊的上傳。

根據愛立信進行情境模擬顯示，2031年上行流量將較2025年增加三倍，推動行動網路強化上行傳輸、低延遲與即時處理能力，以支援AI時代更高頻、更即時且更複雜的連網需求。

愛立信與高通的研究也顯示，智慧眼鏡與其他穿戴式裝置正逐漸成為新的AI輔助互動介面，現有的5G已能支援早期的AI與XR服務，而6G則將以支援大規模資料密集型AI應用為核心設計方向，以因應未來持續成長的需求。

台灣愛立信總經理周大企表示，隨著即將到來的實體AI（Physical AI）轉型，行動網路流量型態將發生根本性改變，愛立信正從資料中心的集中式模型，轉向分散式、自治型AI代理，並廣泛嵌入各類裝置、車輛與城市之中，且多透過5G連接。行動網路不再只是提供盡力而為（best-effort）連接，而是逐漸成為能支撐多元應用需求的關鍵智慧基礎建設。

周大企指出，上述轉變體現在基於5G SA網路切片的商用服務持續增加，以及更多電信商部署5G SA網路的全球趨勢上。