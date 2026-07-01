快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

智慧眼鏡2025年全球出貨量破千萬 愛立信：AI 加速智慧裝置演進

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

愛立信認為，進入AI時代，更加速推動智慧裝置與應用形態演進，其中更觀察AI、AR智慧眼鏡雖處市場早期階段，2025年全球出貨量已約達1,000萬台，且預測未來數年可望維持雙位數成長。

愛立信認為，從智慧手機、AI/AR智慧眼鏡，到自動駕駛車輛與各類穿戴式裝置，皆將成為人機互動與即時資料傳輸的新入口。

也因為AI驅動智慧裝置演進，行動網路需求也產生明顯的改變，愛立信指出，不同於過去行動網路流量多以下行為主，AI驅動應用更仰賴影像、感測資料與即時情境資訊的上傳。

根據愛立信進行情境模擬顯示，2031年上行流量將較2025年增加三倍，推動行動網路強化上行傳輸、低延遲與即時處理能力，以支援AI時代更高頻、更即時且更複雜的連網需求。

愛立信與高通的研究也顯示，智慧眼鏡與其他穿戴式裝置正逐漸成為新的AI輔助互動介面，現有的5G已能支援早期的AI與XR服務，而6G則將以支援大規模資料密集型AI應用為核心設計方向，以因應未來持續成長的需求。

台灣愛立信總經理周大企表示，隨著即將到來的實體AI（Physical AI）轉型，行動網路流量型態將發生根本性改變，愛立信正從資料中心的集中式模型，轉向分散式、自治型AI代理，並廣泛嵌入各類裝置、車輛與城市之中，且多透過5G連接。行動網路不再只是提供盡力而為（best-effort）連接，而是逐漸成為能支撐多元應用需求的關鍵智慧基礎建設。

周大企指出，上述轉變體現在基於5G SA網路切片的商用服務持續增加，以及更多電信商部署5G SA網路的全球趨勢上。

愛立信 智慧眼鏡

延伸閱讀

微軟2026工作趨勢指數報告：AI Agent活躍數量較去年成長15倍

東擎推出 AI Pathfinder 強化智能系統推薦 加速邊緣AI部署

亞洲考場成重災區！「AI智慧眼鏡」作弊風潮襲來 台韓多名考生遭逮

亞太科技基金 擇機布局

相關新聞

SpaceX、 OpenAI 迎掛牌潮 美夢還是泡沫？ 看懂「技術樂觀」與「股價獲利」黃金交叉

2026年全球金融市場正站在一個微妙轉折點，一方面AI熱潮持續推升科技股創下新高，伴隨SpaceX（SPCX）正式掛牌上市，以及 OpenAI、Anthropic 等超級獨角獸陸續推進掛牌計畫，市場資金陷入狂熱氛圍，卻也有資金排擠效應隱憂。

微軟：台灣製造、醫療業 AI Agent 導入領先全球 金融業相對落後

微軟發布「2026工作趨勢指數報告」，台灣微軟總經理卞志祥30日表示，這個連續三年調查31個國家的報告顯示，多數企業員工已經準備好擁抱AI（人工智慧），但尚未準備就緒的往往是企業，組織將是AI創造價值與否的關鍵驅動力，台灣相對以製造跟醫療行業走在國際之前，而金融服務行業相對落後。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。