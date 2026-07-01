入侵Pi錢包 專家：企業提防長期潛伏式攻擊

PChome旗下的Pi錢包（拍付國際）驚傳遭駭客入侵，三五○萬名用戶個資外洩。資安專家表示，此次事件的關鍵並不在於「外洩資料數量」，而是在於被盜資料的類型與關聯性；一旦會員資料、內部技術文件、法遵紀錄與營運資訊被同時取得，意味著攻擊者可能已經不只是存取單一系統，而是逐步拼湊出企業的整體運作方式。

根據駭客組織Settra在暗網公開的文件資料顯示，除了掌握Pi錢包內部資料之外，還進一步提及多種合作場景，包括公用事業代收代繳、健保費與停車費支付系統、銀行金流串接服務，以及零售支付合作方案。

資安界關注，駭客取得資料不僅限於資料庫，而是更接近企業營運邏輯與治理體系的脈絡。

資安專家指出，這類資訊一旦被利用，後續風險通常不會立即顯現，而是可能轉化為更精準的釣魚攻擊、商業電子郵件詐騙、供應鏈滲透，甚至長期潛伏式攻擊行為，使企業面臨持續性資安壓力。尤其若後續調查證實，確有未授權存取情況，影響範圍恐將不只限於單一業者，而可能擴及第三方支付、銀行合作系統與整體金融科技生態鏈。

資安業者竣盟科技總經理鄭加海說，駭客入侵企業的新趨勢在於，「攻擊者不再只是破壞系統，而是試圖取得可理解企業的一切資訊」。企業資安防禦重點應跟著改變，企業需要的不只是入侵防護，而是能夠即時辨識資料異常流動的能力，並透過最小權限原則、資料分級、環境隔離與零信任架構降低橫向擴散風險，資安治理的重心轉向「是否仍能掌握資料的可見性與可控性」。