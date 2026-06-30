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微軟2026工作趨勢指數報告：AI Agent活躍數量較去年成長15倍

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
台灣微軟總經理卞志祥指出，企業轉型下一步的關鍵不是導入更多工具，而是建立能讓AI持續創造價值的組織能力與工作模式。圖／台灣微軟提供
台灣微軟總經理卞志祥指出，企業轉型下一步的關鍵不是導入更多工具，而是建立能讓AI持續創造價值的組織能力與工作模式。圖／台灣微軟提供

AI Agent（AI代理人）逐步深入核心工作流程，微軟最新發表的「2026工作趨勢指數」報告中指出，Microsoft 365中的活躍Agent數量較去年成長15倍，大型企業中成長幅度更高達18倍。未來工作的核心，將不再只是導入AI工具，而是企業能否重塑工作方式與組織設計，建立能持續學習、優化與規模化的人機協作體系，重新定義與AI的合作模式。

根據調查，全球66%的AI使用者表示，AI讓他們有更多時間投入高價值工作，58%認為AI協助他們完成一年前無法企及的工作成果。

在保障隱私的情況下，微軟進一步分析超過10萬筆Microsoft 365 Copilot互動紀錄，發現49%的AI使用情境集中於分析資訊、解決問題、評估判斷與創意思考等高認知價值工作，顯示AI應用已不再侷限於基礎的自動化，而是逐步延伸至更具策略性與創造力的工作內容。

與AI協作的工作模式，可依工作者參與任務的方式與運用Agnet的程度，分為四種類型：由人類主導方向並委派執行（delegation）、人類與 AI共同完成任務的協作（collaboration）、即時詢問（asking），以及探索創新（exploration）。

工作者與AI的互動並非固定於單一模式，而是會依不同情境與需求靈活切換。相較於一般使用者，前瞻專業工作者更能在善用AI與維持人類專業能力之間取得平衡；他們會判斷哪些工作適合交由AI執行，也會保留部分任務親自完成，以持續培養專業判斷與批判思考，並掌握工作成果的決策主導權。

報告中指出，台灣有22%的AI使用者屬於前瞻專業工作者，高於全球平均的16%，展現更加成熟的AI使用能力與自主學習動能。然而，在AI領導力與工作流程標準化方面，台灣企業的組織與團隊成熟度仍低於全球整體平均，反映 AI 應用多數仍停留在個人層級應用，尚未轉化為組織級能力。

根據調查，僅有26%的全球AI使用者認為其企業領導團隊具備清晰且一致的AI策略，台灣更僅有17%，顯示多數企業仍在建立可支撐AI規模化發展的組織架構與機制。

台灣微軟總經理卞志祥分享：「台灣企業並非缺少AI人才，而是組織文化仍在追趕。企業轉型下一步的關鍵不是導入更多工具，而是建立能讓 AI持續創造價值的組織能力與工作模式。」

他進一步指出，企業正逐步邁向前瞻企業，其核心特徵在於不僅限於使用AI，更是將AI深度嵌入組織運作，使人與AI Agent共同構成能持續學習與發展的新工作系統。隨著Agent在工作流程中產生的訊號、知識與洞察不斷累積，企業得以持續優化決策、流程與營運模式，逐步發展成為一個能夠持續學習與進化的學習型系統（learning system），實現AI驅動的工作重塑。

微軟

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