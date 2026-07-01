高通與聯發科拚場…競爭範圍擴大

高通與聯發科（2454）之間的市場比拚，從手機、PC等邊緣裝置應用，一路到雲端應用，在AI時代競爭範圍更為廣泛。

除了手機、穿戴裝置、安謀（Arm）架構PC、車輛等邊緣應用，高通積極搶進雲端資料中心晶片市場，日前發表「Dragonfly AI300」，與之前已發表的AI200與AI250晶片，共同構成多世代AI加速器產品藍圖。搭載第一代高頻寬運算（HBC）技術的AI250預計將於2027年中開始提供商用樣品，AI300整合第二代HBC技術，規劃2028年開始提供商用樣品。

另外，高通推出Dragonfly C1000 CPU，標榜依據產品規格估算，相較目前市場上具競爭力的伺服器CPU產品，可提供超過兩倍的每瓦效能，預計2028年正式商用化。Dragonfly C1000預計將為Meta下一代伺服器平台提供運算能力。

高通還推出客製化矽晶片解決方案，標榜效能最佳化，專為下一代AI與雲端資料中心基礎架構打造。根據外電報導，高通正與TikTok母公司字節跳動洽談合作，擬提供客製化晶片設計服務。

聯發科也跨入PC應用領域。輝達日前推出適用於Windows作業系統的安謀架構PC超級晶片「RTX Spark」，當中的CPU便由聯發科打造。該公司也與輝達合作設計GB10 Grace Blackwell超級晶片，應用於輝達DGX Spark個人AI超級電腦。在雲端領域，聯發科先前提到，為美國超大型CSP開發第一個AI加速器ASIC專案進展非常順利。